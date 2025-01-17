https://ria.ru/20250117/mask-1994145564.html

Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США

Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США - РИА Новости, 17.01.2025

Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США

Глава минфина США Джанет Йеллен вряд ли умеет перезагружать Wi-Fi роутер и не может обеспечить безопасность своего компьютера, его смог бы взломать даже... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:02:00+03:00

2025-01-17T11:02:00+03:00

2025-01-17T11:02:00+03:00

в мире

сша

китай

пекин

илон маск

джанет йеллен

министерство финансов сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен вряд ли умеет перезагружать Wi-Fi роутер и не может обеспечить безопасность своего компьютера, его смог бы взломать даже подросток, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя новость о том, что она стала жертвой хакеров. Ранее издание Politico сообщало, что хакеры якобы из КНР получили доступ к более трем тысячам документам высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов Джанет Йеллен. "Любой ребенок 12 лет, пользующийся скриптами других, мог бы взломать компьютер Йеллен. Я сомневаюсь, что она вообще знает, как перезагружать Wi-Fi роутер", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию, в которой обсуждалась новость. Ранее телеканал CNN сообщал, что неназванные американские чиновники утверждают, что хакеры из Китая совершили кибератаку на системы комитета по иностранным инвестициям США в декабре, а также на управление американского минфина по вопросу санкций. Министерство финансов США в январе сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. Ранее агентство AFP передавало, что минфин США сообщил конгрессу, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят якобы связанные с Китаем злоумышленники. В МИД КНР позднее заявили, что Пекин против распространения США ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.

https://ria.ru/20250116/mask-1993956930.html

https://ria.ru/20250113/musk-1993421419.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, китай, пекин, илон маск, джанет йеллен, министерство финансов сша