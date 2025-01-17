Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США
Маск заявил, что компьютер главы Минфина США взломал бы даже ребенок
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен вряд ли умеет перезагружать Wi-Fi роутер и не может обеспечить безопасность своего компьютера, его смог бы взломать даже подросток, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя новость о том, что она стала жертвой хакеров.
Ранее издание Politico сообщало, что хакеры якобы из КНР получили доступ к более трем тысячам документам высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов Джанет Йеллен.
"Любой ребенок 12 лет, пользующийся скриптами других, мог бы взломать компьютер Йеллен. Я сомневаюсь, что она вообще знает, как перезагружать Wi-Fi роутер", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию, в которой обсуждалась новость.
Ранее телеканал CNN сообщал, что неназванные американские чиновники утверждают, что хакеры из Китая совершили кибератаку на системы комитета по иностранным инвестициям США в декабре, а также на управление американского минфина по вопросу санкций.
Министерство финансов США в январе сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.
Ранее агентство AFP передавало, что минфин США сообщил конгрессу, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят якобы связанные с Китаем злоумышленники. В МИД КНР позднее заявили, что Пекин против распространения США ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.