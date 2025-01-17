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Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X - РИА Новости, 17.01.2025
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08:43 17.01.2025
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Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X
Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X - РИА Новости, 17.01.2025
Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал уход минобороны ФРГ из принадлежащей ему соцсети X, заявив, что ведомство переходит на те платформы, где РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:43:00+03:00
2025-01-17T08:43:00+03:00
в мире
германия
россия
илон маск
олаф шольц
алиса вайдель
whatsapp inc.
минобороны германии
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал уход минобороны ФРГ из принадлежащей ему соцсети X, заявив, что ведомство переходит на те платформы, где ложь не оспаривается. В среду министерство обороны ФРГ сообщило, что перестанет размещать публикации в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска, в качестве причины названы "трудности" при предметном обмене аргументами. В качестве альтернатив к соцсети X министерство назвало мессенджер WhatsApp и Instagram*. "Оно (минобороны ФРГ - ред.) уходит туда, где ложь не оспаривают", - написал Маск в комментарии к соответствующей новости. Илон Маск ранее открыто критиковал в социальной сети Х канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также поддержал АдГ. Маск 9 января провел онлайн-беседу с сопредседателем партии Алисой Вайдель, в ходе которой открыто призвал немцев голосовать за ее партию.* Принадлежат компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, германия, россия, илон маск, олаф шольц, алиса вайдель, whatsapp inc., минобороны германии
В мире, Германия, Россия, Илон Маск, Олаф Шольц, Алиса Вайдель, WhatsApp Inc., Минобороны Германии
Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X

Маск: Минобороны ФРГ переходит из X на платформы, где ложь не оспаривается

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал уход минобороны ФРГ из принадлежащей ему соцсети X, заявив, что ведомство переходит на те платформы, где ложь не оспаривается.
В среду министерство обороны ФРГ сообщило, что перестанет размещать публикации в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска, в качестве причины названы "трудности" при предметном обмене аргументами. В качестве альтернатив к соцсети X министерство назвало мессенджер WhatsApp и Instagram*.
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"Оно (минобороны ФРГ - ред.) уходит туда, где ложь не оспаривают", - написал Маск в комментарии к соответствующей новости.
Илон Маск ранее открыто критиковал в социальной сети Х канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также поддержал АдГ. Маск 9 января провел онлайн-беседу с сопредседателем партии Алисой Вайдель, в ходе которой открыто призвал немцев голосовать за ее партию.
* Принадлежат компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская
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