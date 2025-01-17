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Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X

Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X - РИА Новости, 17.01.2025

Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал уход минобороны ФРГ из принадлежащей ему соцсети X, заявив, что ведомство переходит на те платформы, где РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:43:00+03:00

2025-01-17T08:43:00+03:00

2025-01-17T08:43:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал уход минобороны ФРГ из принадлежащей ему соцсети X, заявив, что ведомство переходит на те платформы, где ложь не оспаривается. В среду министерство обороны ФРГ сообщило, что перестанет размещать публикации в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска, в качестве причины названы "трудности" при предметном обмене аргументами. В качестве альтернатив к соцсети X министерство назвало мессенджер WhatsApp и Instagram*. "Оно (минобороны ФРГ - ред.) уходит туда, где ложь не оспаривают", - написал Маск в комментарии к соответствующей новости. Илон Маск ранее открыто критиковал в социальной сети Х канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также поддержал АдГ. Маск 9 января провел онлайн-беседу с сопредседателем партии Алисой Вайдель, в ходе которой открыто призвал немцев голосовать за ее партию.* Принадлежат компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250115/mask-1993880550.html

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Варвара Скокшина

в мире, германия, россия, илон маск, олаф шольц, алиса вайдель, whatsapp inc., минобороны германии