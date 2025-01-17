https://ria.ru/20250117/mask-1994108728.html
Маск назвал причину крушения космического корабля Starship
Маск назвал причину крушения космического корабля Starship - РИА Новости, 17.01.2025
Маск назвал причину крушения космического корабля Starship
Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что крушение космического корабля Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T04:38:00+03:00
2025-01-17T04:38:00+03:00
2025-01-17T08:38:00+03:00
наука
техас
индийский океан
илон маск
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что крушение космического корабля Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1.37 мск, но через некоторое время представители компании сообщили о его "быстром внеплановом демонтаже". "По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя", - написал Маск в соцсети Х. По словам космического магната, помимо двойной проверки на наличие утечек, инженеры компании добавят систему пожаротушения и, возможно, увеличат площадь вентиляционного отверстия. Маск назвал перенос следующего тестового запуска Starship из-за аварии маловероятным. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, шестой полет 20 ноября прошлого года также был успешным.
https://ria.ru/20250117/starship-1994104238.html
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Обломки космического корабля Starship
На видео попали обломки космического корабля Starship, который разрушился во время седьмого испытательного запуска. Потерю признали в компании SpaceX, которая принадлежит Маску. Там сообщили, что при наборе высоты произошло быстрое внештатное разрушение корабля.
2025-01-17T04:38
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техас, индийский океан, илон маск, spacex
Наука, Техас, Индийский океан, Илон Маск, SpaceX
Маск назвал причину крушения космического корабля Starship
Маск назвал утечку причиной крушения космического корабля Starship