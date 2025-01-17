https://ria.ru/20250117/makgregor-1994117112.html

В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России

В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России - РИА Новости, 17.01.2025

В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал безумием идею ужесточения Вашингтоном санкций и стремление навредить России. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T07:46:00+03:00

2025-01-17T07:46:00+03:00

2025-01-17T07:46:00+03:00

россия

европа

сша

владимир путин

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал безумием идею ужесточения Вашингтоном санкций и стремление навредить России. "Идея о том, что нам следует ужесточить санкции или найти новые способы попытаться навредить России, - это настоящее безумие. Это вытеснит нас из Европы и заставит выглядеть нелепо", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Он добавил, что США следует признать, что у России есть права и возможности заявлять о своих интересах. Он также заявил, что Европа "стремительно ускользает" из сферы влияния США. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250116/tramp-1994043213.html

https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994081313.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, сша, владимир путин, министерство обороны сша