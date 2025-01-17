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В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России - РИА Новости, 17.01.2025
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07:46 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/makgregor-1994117112.html
В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России
В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России - РИА Новости, 17.01.2025
В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал безумием идею ужесточения Вашингтоном санкций и стремление навредить России. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:46:00+03:00
2025-01-17T07:46:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал безумием идею ужесточения Вашингтоном санкций и стремление навредить России. "Идея о том, что нам следует ужесточить санкции или найти новые способы попытаться навредить России, - это настоящее безумие. Это вытеснит нас из Европы и заставит выглядеть нелепо", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Он добавил, что США следует признать, что у России есть права и возможности заявлять о своих интересах. Он также заявил, что Европа "стремительно ускользает" из сферы влияния США. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250116/tramp-1994043213.html
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россия, европа, сша, владимир путин, министерство обороны сша
Россия, Европа, США, Владимир Путин, Министерство обороны США
В США назвали безумием идею ужесточения санкций против России

Макгрегор: ужесточение санкций США против России является безумием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал безумием идею ужесточения Вашингтоном санкций и стремление навредить России.
"Идея о том, что нам следует ужесточить санкции или найти новые способы попытаться навредить России, - это настоящее безумие. Это вытеснит нас из Европы и заставит выглядеть нелепо", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России
Вчера, 17:24
Он добавил, что США следует признать, что у России есть права и возможности заявлять о своих интересах. Он также заявил, что Европа "стремительно ускользает" из сферы влияния США.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Кандидат в главы Минфина: Трамп признает, что США злоупотребляют санкциями
Вчера, 20:40
 
РоссияЕвропаСШАВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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