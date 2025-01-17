Лукашенко рассказал о диалоге Белоруссии с Западом
Лукашенко: Белоруссия ведет диалог с Западом по интересующим направлениям
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведет диалог с Западом, в том числе США по интересующим Минск направлениям, и, если договорится, будет сотрудничать.
"В США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся - будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые о н произнес на совещании по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году.
По его словам, Белоруссия развивает экономические отношения в основном на Востоке, но но и на Западе есть деловые круги, заинтересованные в сотрудничестве с Минском. "Лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей не входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых США. Ни для кого не секрет, что мы больше всего сегодня торгуем на восточном направлении, хотя от Запада мы не уходим окончательно. То, что их интересует и нам выгодно, - торгуем, продаем, но не те объемы и не те деньги. Поэтому - восточное направление. Российская Федерация, Китайская Народная Республика", - отметил глава Белоруссии.