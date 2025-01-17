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Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек

Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек - РИА Новости, 17.01.2025

Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек

Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в рамках уголовного дела о выводе из России 250 миллионов рублей, сообщили РИА РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:05:00+03:00

2025-01-17T19:05:00+03:00

2025-01-17T19:51:00+03:00

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артем чекалин

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общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в рамках уголовного дела о выводе из России 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной Валерии Валерьевны — денежные средства — на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства", — сказала собеседница агентства.Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест Валерию и ее бывшего супруга Артема Чекалиных, а также их партнера по бизнесу (соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап") Романа Вишняка.По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлены обвинения по пунктам "а" и "б" части третьей статьи 193.1 УК России. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала эту сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода супругов она превратилась в дело о выводе средств за границу и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.Уголовные дела против ЧекалиныхВ марте 2023 года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год.Во втором деле речь шла об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021-го легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании средств.В мае Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.

https://ria.ru/20241107/bloger-1976428302.html

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москва, россия, артем чекалин, валерия чекалина, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, следственный комитет россии (ск рф)