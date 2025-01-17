https://ria.ru/20250117/lerchek-1994274149.html
Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек
Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек - РИА Новости, 17.01.2025
Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек
Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в рамках уголовного дела о выводе из России 250 миллионов рублей, сообщили РИА РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:05:00+03:00
2025-01-17T19:05:00+03:00
2025-01-17T19:51:00+03:00
москва
россия
артем чекалин
валерия чекалина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_0:118:1965:1223_1920x0_80_0_0_d07c40abaa2f6fb09b962e75bd5d1ea9.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в рамках уголовного дела о выводе из России 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной Валерии Валерьевны — денежные средства — на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства", — сказала собеседница агентства.Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест Валерию и ее бывшего супруга Артема Чекалиных, а также их партнера по бизнесу (соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап") Романа Вишняка.По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлены обвинения по пунктам "а" и "б" части третьей статьи 193.1 УК России. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала эту сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода супругов она превратилась в дело о выводе средств за границу и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.Уголовные дела против ЧекалиныхВ марте 2023 года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год.Во втором деле речь шла об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021-го легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании средств.В мае Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.
https://ria.ru/20241107/bloger-1976428302.html
https://ria.ru/20250110/lerchek-1993036677.html
https://ria.ru/20241211/lerchek-1988605896.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_144:0:1965:1366_1920x0_80_0_0_38e598a3b7766a3964e88b8df905dd9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, артем чекалин, валерия чекалина, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек
Суд в Москве арестовал имущество Лерчек по делу о выводе 250 миллионов рублей
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в рамках уголовного дела о выводе из России 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной
Валерии Валерьевны — денежные средства — на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства", — сказала собеседница агентства.
Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест Валерию и ее бывшего супруга Артема Чекалиных, а также их партнера по бизнесу (соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап") Романа Вишняка.
По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России
более 250 миллионов рублей, им предъявлены обвинения по пунктам "а" и "б" части третьей статьи 193.1 УК России.
Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС
считала эту сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода супругов она превратилась в дело о выводе средств за границу и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Уголовные дела против Чекалиных
В марте 2023 года против супругов Чекалиных, зарабатывавших на фитнес-марафонах, возбудили два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год.
Во втором деле речь шла об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021-го легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании средств.
В мае Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.