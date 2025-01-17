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Джастин Бальдони подал ответный иск против Блейк Лайвли - РИА Новости, 17.01.2025
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Шоубиз
 
11:36 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/layvli-1994150774.html
Джастин Бальдони подал ответный иск против Блейк Лайвли
Джастин Бальдони подал ответный иск против Блейк Лайвли - РИА Новости, 17.01.2025
Джастин Бальдони подал ответный иск против Блейк Лайвли
Американский актер и режиссер Джастин Бальдони подал ответный иск против актрисы Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса, обвинив их в клевете,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:36:00+03:00
2025-01-17T11:36:00+03:00
шоубиз
блейк лайвли
райан рейнольдс (актер)
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский актер и режиссер Джастин Бальдони подал ответный иск против актрисы Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса, обвинив их в клевете, следует из текста иска. В конце декабря 2024 года портал TMZ сообщил, что Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитации против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", актера и режиссера Джастина Бальдони. Адвокат Бальдони заявлял порталу, что иск актрисы "возмутительный и ложный" и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного. "Джастин Бальдони... предъявляет свои требования о возмещении ущерба к Блейк Лавли... Райану Рейнольдсу... У истцов теперь нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар, вооружившись только правдой и горой конкретных доказательств, опровергающих заявления Лайвли", - говорится в иске, опубликованном изданием Variety. Согласно документу, Лайвли и ее мужа обвиняют в шантаже, клевете и других правонарушениях. Истцы требуют суда присяжных и компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.
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блейк лайвли, райан рейнольдс (актер), в мире
Шоубиз, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс (актер), В мире
Джастин Бальдони подал ответный иск против Блейк Лайвли

Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и ее мужа за клевету

© AP Photo / Invision/Matt SaylesАктриса Блейк Лайвли
Актриса Блейк Лайвли - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Актриса Блейк Лайвли. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский актер и режиссер Джастин Бальдони подал ответный иск против актрисы Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса, обвинив их в клевете, следует из текста иска.
В конце декабря 2024 года портал TMZ сообщил, что Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитации против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", актера и режиссера Джастина Бальдони. Адвокат Бальдони заявлял порталу, что иск актрисы "возмутительный и ложный" и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.
"Джастин Бальдони... предъявляет свои требования о возмещении ущерба к Блейк Лавли... Райану Рейнольдсу... У истцов теперь нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар, вооружившись только правдой и горой конкретных доказательств, опровергающих заявления Лайвли", - говорится в иске, опубликованном изданием Variety.
Согласно документу, Лайвли и ее мужа обвиняют в шантаже, клевете и других правонарушениях. Истцы требуют суда присяжных и компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.
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