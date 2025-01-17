Джастин Бальдони подал ответный иск против Блейк Лайвли
Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и ее мужа за клевету
© AP Photo / Invision/Matt SaylesАктриса Блейк Лайвли
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Актриса Блейк Лайвли. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский актер и режиссер Джастин Бальдони подал ответный иск против актрисы Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса, обвинив их в клевете, следует из текста иска.
В конце декабря 2024 года портал TMZ сообщил, что Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитации против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", актера и режиссера Джастина Бальдони. Адвокат Бальдони заявлял порталу, что иск актрисы "возмутительный и ложный" и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.
"Джастин Бальдони... предъявляет свои требования о возмещении ущерба к Блейк Лавли... Райану Рейнольдсу... У истцов теперь нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар, вооружившись только правдой и горой конкретных доказательств, опровергающих заявления Лайвли", - говорится в иске, опубликованном изданием Variety.
Согласно документу, Лайвли и ее мужа обвиняют в шантаже, клевете и других правонарушениях. Истцы требуют суда присяжных и компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.
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