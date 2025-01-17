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Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
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19:22 17.01.2025 (обновлено: 19:23 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/lavrov-1994277918.html
Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана подает пример выстраивания сотрудничества между суверенными и равными странами, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана подает пример выстраивания сотрудничества между суверенными и равными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. "Он подает пример, как надо строить отношения между суверенными и равными государствами", - сказал Лавров в комментарии Telegram-каналу "Вы слушали маяк".
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цены на нефть, россия, иран, сергей лавров, владимир путин, масуд пезешкиан
Цены на нефть, Россия, Иран, Сергей Лавров, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Лавров: договор с ИРИ дает пример выстраивания отношений между равными странами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана подает пример выстраивания сотрудничества между суверенными и равными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
«
"Он подает пример, как надо строить отношения между суверенными и равными государствами", - сказал Лавров в комментарии Telegram-каналу "Вы слушали маяк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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