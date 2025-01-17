https://ria.ru/20250117/lavrov-1994277918.html

Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025

Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана подает пример выстраивания сотрудничества между суверенными и равными странами, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:22:00+03:00

2025-01-17T19:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана подает пример выстраивания сотрудничества между суверенными и равными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. "Он подает пример, как надо строить отношения между суверенными и равными государствами", - сказал Лавров в комментарии Telegram-каналу "Вы слушали маяк".

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Наталья Макарова

цены на нефть, россия, иран, сергей лавров, владимир путин, масуд пезешкиан