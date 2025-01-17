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Священник объяснил, в каком случае крещенское купание может быть грехом - РИА Новости, 17.01.2025
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Религия
 
17:49 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/kupel-1994252607.html
Священник объяснил, в каком случае крещенское купание может быть грехом
Священник объяснил, в каком случае крещенское купание может быть грехом - РИА Новости, 17.01.2025
Священник объяснил, в каком случае крещенское купание может быть грехом
Погружение в крещенскую купель в состоянии опьянения недопустимо – это грех и святотатство, заявил на пресс-конференции руководитель информационной службы... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:49:00+03:00
2025-01-17T17:49:00+03:00
религия
иордан
россия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Погружение в крещенскую купель в состоянии опьянения недопустимо – это грех и святотатство, заявил на пресс-конференции руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. В Русской Церкви существует традиция освящать в Крещение не только воду в храмах, но и водоемы. В этот день в России есть народная традиция крещенских купаний – троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. "Если человек решил посетить крещенскую купель, то пусть он наберется какого-то внутреннего трепета и благоговения и опустится туда после посещения храма с молитвой и верой, и несомненно в трезвом виде. Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех – это может быть таким святотатством и осквернением того действа, которое было совершено – освящение воды. Пьяным запрещено приходить на иордань", - сказал Волков. Он добавил, что крещенские купания должны проходить с внутренним "правильным чувством", с благоговением. "Очень важно, чтобы было внутренне правильное наполнение человека, зачем он это делает. Просто так, потому что так все его друзья делают или потому что есть какой-то миф, что если человек три раза погрузится в купель, он смоет все свои грехи, это, конечно, предубеждение. Так делать не стоит", - пояснил священник. Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". По преданию, когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление.
https://ria.ru/20250117/kreschenie-1994238365.html
https://ria.ru/20250117/kreschenie-1922176486.html
https://ria.ru/20250116/svyaschennik-1993989945.html
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иордан, россия, русская православная церковь, религия
Религия, Иордан, Россия, Русская православная церковь, Религия
Священник объяснил, в каком случае крещенское купание может быть грехом

Священник Волков: погружение в крещенскую купель в состоянии опьянения – грех

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина во время крещенских купаний на реке Обь в Новосибирске
Мужчина во время крещенских купаний на реке Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчина во время крещенских купаний на реке Обь в Новосибирске
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Погружение в крещенскую купель в состоянии опьянения недопустимо – это грех и святотатство, заявил на пресс-конференции руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. В Русской Церкви существует традиция освящать в Крещение не только воду в храмах, но и водоемы. В этот день в России есть народная традиция крещенских купаний – троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь.
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"Если человек решил посетить крещенскую купель, то пусть он наберется какого-то внутреннего трепета и благоговения и опустится туда после посещения храма с молитвой и верой, и несомненно в трезвом виде. Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех – это может быть таким святотатством и осквернением того действа, которое было совершено – освящение воды. Пьяным запрещено приходить на иордань", - сказал Волков.
Он добавил, что крещенские купания должны проходить с внутренним "правильным чувством", с благоговением. "Очень важно, чтобы было внутренне правильное наполнение человека, зачем он это делает. Просто так, потому что так все его друзья делают или потому что есть какой-то миф, что если человек три раза погрузится в купель, он смоет все свои грехи, это, конечно, предубеждение. Так делать не стоит", - пояснил священник.
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Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". По преданию, когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление.
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