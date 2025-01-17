https://ria.ru/20250117/kupel-1994252607.html

Священник объяснил, в каком случае крещенское купание может быть грехом

Священник объяснил, в каком случае крещенское купание может быть грехом - РИА Новости, 17.01.2025

Священник объяснил, в каком случае крещенское купание может быть грехом

Погружение в крещенскую купель в состоянии опьянения недопустимо – это грех и святотатство, заявил на пресс-конференции руководитель информационной службы... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:49:00+03:00

2025-01-17T17:49:00+03:00

2025-01-17T17:49:00+03:00

религия

иордан

россия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Погружение в крещенскую купель в состоянии опьянения недопустимо – это грех и святотатство, заявил на пресс-конференции руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. В Русской Церкви существует традиция освящать в Крещение не только воду в храмах, но и водоемы. В этот день в России есть народная традиция крещенских купаний – троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. "Если человек решил посетить крещенскую купель, то пусть он наберется какого-то внутреннего трепета и благоговения и опустится туда после посещения храма с молитвой и верой, и несомненно в трезвом виде. Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех – это может быть таким святотатством и осквернением того действа, которое было совершено – освящение воды. Пьяным запрещено приходить на иордань", - сказал Волков. Он добавил, что крещенские купания должны проходить с внутренним "правильным чувством", с благоговением. "Очень важно, чтобы было внутренне правильное наполнение человека, зачем он это делает. Просто так, потому что так все его друзья делают или потому что есть какой-то миф, что если человек три раза погрузится в купель, он смоет все свои грехи, это, конечно, предубеждение. Так делать не стоит", - пояснил священник. Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". По преданию, когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление.

https://ria.ru/20250117/kreschenie-1994238365.html

https://ria.ru/20250117/kreschenie-1922176486.html

https://ria.ru/20250116/svyaschennik-1993989945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иордан, россия, русская православная церковь, религия