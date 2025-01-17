https://ria.ru/20250117/kultura-1994284584.html

Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры

Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры - РИА Новости, 17.01.2025

Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры

Россия и Иран будут содействовать дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:53:00+03:00

2025-01-17T19:53:00+03:00

2025-01-17T19:53:00+03:00

культура

москва

тегеран (город)

иран

культура

искусство

новости культуры

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран будут содействовать дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Текст договора опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны содействуют дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, в том числе посредством проведения обменных культурных мероприятий и поощрения прямых контактов между своими учреждениями культуры для поддержания диалога, углубления культурного сотрудничества и реализации совместных проектов в культурно-просветительских целях", - говорится в документе. Кроме того, страны будут способствовать ознакомлению народов РФ и Ирана с культурой и традициями друг друга и поощрять контакты между деятелями литературы, искусства и музыки. Также стороны договорились создать благоприятные условия для деятельности Российского культурного центра в Тегеране и Иранского культурного центра в Москве.

https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html

москва

тегеран (город)

иран

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2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

москва, тегеран (город), иран, культура, искусство, новости культуры