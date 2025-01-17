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Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры - РИА Новости, 17.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:53 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/kultura-1994284584.html
Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры
Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры - РИА Новости, 17.01.2025
Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры
Россия и Иран будут содействовать дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:53:00+03:00
2025-01-17T19:53:00+03:00
культура
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иран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран будут содействовать дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Текст договора опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны содействуют дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, в том числе посредством проведения обменных культурных мероприятий и поощрения прямых контактов между своими учреждениями культуры для поддержания диалога, углубления культурного сотрудничества и реализации совместных проектов в культурно-просветительских целях", - говорится в документе. Кроме того, страны будут способствовать ознакомлению народов РФ и Ирана с культурой и традициями друг друга и поощрять контакты между деятелями литературы, искусства и музыки. Также стороны договорились создать благоприятные условия для деятельности Российского культурного центра в Тегеране и Иранского культурного центра в Москве.
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Культура, Москва, Тегеран (город), Иран, Культура, Искусство, Новости культуры
Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры

Москва и Тегеран договорились развивать взаимодействие в области культуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран будут содействовать дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
Текст договора опубликован на сайте Кремля.
«
"Договаривающиеся стороны содействуют дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства, в том числе посредством проведения обменных культурных мероприятий и поощрения прямых контактов между своими учреждениями культуры для поддержания диалога, углубления культурного сотрудничества и реализации совместных проектов в культурно-просветительских целях", - говорится в документе.
Кроме того, страны будут способствовать ознакомлению народов РФ и Ирана с культурой и традициями друг друга и поощрять контакты между деятелями литературы, искусства и музыки.
Также стороны договорились создать благоприятные условия для деятельности Российского культурного центра в Тегеране и Иранского культурного центра в Москве.
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