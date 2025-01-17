https://ria.ru/20250117/kreschenie-1994224975.html

Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 42 купелях

Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 42 купелях - РИА Новости, 17.01.2025

Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 42 купелях

Качество воды в 42 купелях для крещенских купаний в Москве отвечает требования столичного управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:59:00+03:00

2025-01-17T15:59:00+03:00

2025-01-17T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Качество воды в 42 купелях для крещенских купаний в Москве отвечает требования столичного управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства. "Во всех водоёмах, предполагаемых для организации крещенских купелей, был проведён отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Из представленных для лабораторной оценки воды 44 купелей качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях, а также в двух купелях, где запланировано использование водопроводной воды", - говорится в тексте. Уточняется, что в четырех локациях, ранее предполагаемых для организации крещенских купелей, качество воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о Шибаевском пруде, Нижнем Люблинском пруде, Коньковских прудах и водоеме на территории клуб-отеля "Воскресенское" в районе Коммунарка. "Указанные купели, качество воды в которых не соответствует гигиеническим нормативам, не будут использованы при проведении праздничных крещенских мероприятий в 2025 году", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250117/kreschenie-1922176486.html

https://ria.ru/20250116/svyaschennik-1993989945.html

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общество, москва, коммунарка (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, религиозные праздники, крещение господне