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В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек - РИА Новости, 17.01.2025
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11:00 17.01.2025 (обновлено: 16:32 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/krazha-1994145294.html
В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек
В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек - РИА Новости, 17.01.2025
В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек
Задержан подозреваемый в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре в Сочи, часть похищенного нашли в тайнике в лесу, сообщила в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:00:00+03:00
2025-01-17T16:32:00+03:00
происшествия
сочи
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Задержан подозреваемый в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре в Сочи, часть похищенного нашли в тайнике в лесу, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Сочи мои коллеги задержали подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, из арендованных гражданами сейфовых ячеек. В течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денежных средств, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре. Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполнительный директор организации", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что фигурант задержан на рабочем месте и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Как отметила Волк, в лесу обнаружен тайник, в котором хранилась часть похищенных денежных средств — 600 тысяч долларов изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
https://ria.ru/20250111/krazha-1993273751.html
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Задержание в Сочи подозреваемого в хищении 168 миллионов рублей
В Сочи поймали подозреваемого в недавнем хищении 168 млн рублей из сейфовых ячеек депозитарного центра, сообщило МВД. Полиция установила, что к преступлениям может быть причастен исполняющий директор организации, фигурант был задержан на рабочем месте. Часть похищенных денег нашли в тайнике в лесу.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи задержали подозреваемого в краже денег из сейфовых ячеек

В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из депозитария

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Задержан подозреваемый в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре в Сочи, часть похищенного нашли в тайнике в лесу, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сочи мои коллеги задержали подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, из арендованных гражданами сейфовых ячеек. В течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денежных средств, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре. Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполнительный директор организации", — говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что фигурант задержан на рабочем месте и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как отметила Волк, в лесу обнаружен тайник, в котором хранилась часть похищенных денежных средств — 600 тысяч долларов изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
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