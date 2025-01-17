https://ria.ru/20250117/krasnoarmeysk-1994110107.html

В Европе раскрыли, какой бастион ВСУ скоро падет

В Европе раскрыли, какой бастион ВСУ скоро падет - РИА Новости, 17.01.2025

В Европе раскрыли, какой бастион ВСУ скоро падет

У ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:34:00+03:00

2025-01-17T05:34:00+03:00

2025-01-17T05:34:00+03:00

в мире

красноармейск

украина

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. У ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Город Покровск (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) сейчас определенно превращается <…> в один из последних бастионов украинских военных на Донбассе", — говорится в материале.По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение Красноармейска станет лишь вопросом времени."Город, кажется, обречен", — констатирует автор материала.Ранее New York Times сообщила, что потеря шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске ударит по Украине. В издании указали, что производство стали на Украине из-за нехватки коксующегося угля, сократится в два раза. Это повлияет как на экспорт, так и на военные нужды страны, подчеркнули они.Агентство Reuters 13 января со ссылкой на источники сообщило, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске.Директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости также подчеркнул, что для Киева Красноармейск — это последний оплот угледобывающей промышленности.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250116/bloomberg-1993988487.html

https://ria.ru/20250117/provokatsiya-1994104544.html

https://ria.ru/20250115/pokrovsk-1981175698.html

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в мире, красноармейск, украина, вооруженные силы украины, киев