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В Европе раскрыли, какой бастион ВСУ скоро падет - РИА Новости, 17.01.2025
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05:34 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/krasnoarmeysk-1994110107.html
В Европе раскрыли, какой бастион ВСУ скоро падет
В Европе раскрыли, какой бастион ВСУ скоро падет - РИА Новости, 17.01.2025
В Европе раскрыли, какой бастион ВСУ скоро падет
У ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T05:34:00+03:00
2025-01-17T05:34:00+03:00
в мире
красноармейск
украина
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. У ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Город Покровск (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) сейчас определенно превращается &lt;…&gt; в один из последних бастионов украинских военных на Донбассе", — говорится в материале.По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение Красноармейска станет лишь вопросом времени."Город, кажется, обречен", — констатирует автор материала.Ранее New York Times сообщила, что потеря шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске ударит по Украине. В издании указали, что производство стали на Украине из-за нехватки коксующегося угля, сократится в два раза. Это повлияет как на экспорт, так и на военные нужды страны, подчеркнули они.Агентство Reuters 13 января со ссылкой на источники сообщило, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске.Директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости также подчеркнул, что для Киева Красноармейск — это последний оплот угледобывающей промышленности.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250116/bloomberg-1993988487.html
https://ria.ru/20250117/provokatsiya-1994104544.html
https://ria.ru/20250115/pokrovsk-1981175698.html
красноармейск
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в мире, красноармейск, украина, вооруженные силы украины, киев
В мире, Красноармейск, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
В Европе раскрыли, какой бастион ВСУ скоро падет

NZZ спрогнозировала падение оккупированного ВСУ Красноармейска

© AP PhotoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. У ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
«
"Город Покровск (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) сейчас определенно превращается <…> в один из последних бастионов украинских военных на Донбассе", — говорится в материале.
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По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение Красноармейска станет лишь вопросом времени.
"Город, кажется, обречен", — констатирует автор материала.
Ранее New York Times сообщила, что потеря шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске ударит по Украине. В издании указали, что производство стали на Украине из-за нехватки коксующегося угля, сократится в два раза. Это повлияет как на экспорт, так и на военные нужды страны, подчеркнули они.
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Агентство Reuters 13 января со ссылкой на источники сообщило, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске.
Директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости также подчеркнул, что для Киева Красноармейск — это последний оплот угледобывающей промышленности.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
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В миреКрасноармейскУкраинаВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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