https://ria.ru/20250117/kotovo-1994287623.html

Экс-мэра Котово в Волгоградской области осудили за плохой ремонт дороги

Экс-мэра Котово в Волгоградской области осудили за плохой ремонт дороги - РИА Новости, 17.01.2025

Экс-мэра Котово в Волгоградской области осудили за плохой ремонт дороги

Суд признал бывшего мэра города Котово Волгоградской области виновным в служебном подлоге и превышении полномочий и приговорил к трем годам и восьми месяцам... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:08:00+03:00

2025-01-17T20:08:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Суд признал бывшего мэра города Котово Волгоградской области виновным в служебном подлоге и превышении полномочий и приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии за некачественный ремонт дороги, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры области. По данным ведомства, суд обязал администрацию Котово отремонтировать объездную дорогу по улице Дачная, и в ноябре 2022 года власти заключили контракт с предприятием "Волгоградавтодор" на выполнение работ, стоимость которых составила более 30 миллионов рублей. В конце декабря того же года были составлены акты выполненных работ, куда, по данным прокуратуры, были внесены недостоверные сведения о качестве дороги. Несмотря на нарушения условий договора, глава городской администрации их подписал, после чего деньги были перечислены подрядчику. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что объемы работы завышены, а качество ремонта оставляет желать лучшего: дорога практически сразу начала разрушаться. Сумма ущерба составила около 8 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. "Суд приговорил экс-чиновника к наказанию в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он в течение одного года восьми месяцев лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20250114/mer-1993674189.html

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происшествия, котово, волгоградская область, россия