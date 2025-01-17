Рейтинг@Mail.ru
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/koreja-1994144700.html
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья - РИА Новости, 17.01.2025
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья
Перья были найдены в обоих самолетах Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в конце декабря, передает телеканал MBN. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:57:00+03:00
2025-01-17T10:57:00+03:00
в мире
южная корея
муан
бангкок
ntsb
boeing 737-800
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991972307_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_44b925a4f11a7cdcfa559fedfa325223.jpg
СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости. Перья были найдены в обоих самолетах Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в конце декабря, передает телеканал MBN. Сначала сообщалось о наличии перьев только в правом двигателе самолета, но, как стало известно, комиссия по расследованию аварии также обнаружила перья и в другом двигателе и направила их на анализ. "Перья были найдены в обоих двигателях. В общей сложности было проанализировано 17 образцов, включая следы крови и перья", - заявил Национальный институт биоресурсов, проводящий анализ. В день катастрофы, в 8.59 утра, пилот самолета объявил сигнал тревоги Mayday, сославшись на столкновение с птицами. Как сообщает телеканал, это означает вероятность выхода из строя и второго двигателя из-за птиц. Ранее сообщалось, что 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили. С разбившегося самолета были извлечены оба самописца - бортовой и речевой. Проведенный Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) анализ самописца полетных данных (FDR) и речевого самописца кабины пилотов (CVR) самолета B737-800 показал, что запись на обоих устройствах прекратилась примерно за четыре минуты до крушения. Взрыв произошел в 9.03 утра 29 декабря, когда самолет авиакомпании Jeju Air при экстренной посадке на брюхо без выпуска шасси врезался в бетонную насыпь в конце взлетно-посадочной полосы, на которой размещалось оборудование для локализации. Но черные ящики прекратили запись с 8.59, что затрудняет анализ ситуации следователями. Компоненты бортовых самописцев были отправлены в NTSB в Вашингтон для перекрестной проверки, чтобы обеспечить надежность данных.
https://ria.ru/20250111/krushenie-1993254265.html
https://ria.ru/20241231/faktory-1992122107.html
https://ria.ru/20241230/problemy-1992037638.html
южная корея
муан
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991972307_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_668e68e80030f38bea42e7d9c3d15a40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, муан, бангкок, ntsb, boeing 737-800
В мире, Южная Корея, Муан, Бангкок, NTSB, Boeing 737-800
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья

MBN: перья нашли в обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air

© AP Photo / Ahn Young-joonСпасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости. Перья были найдены в обоих самолетах Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в конце декабря, передает телеканал MBN.
Сначала сообщалось о наличии перьев только в правом двигателе самолета, но, как стало известно, комиссия по расследованию аварии также обнаружила перья и в другом двигателе и направила их на анализ.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Появились новые подробности крушения самолета в Южной Корее
11 января, 13:39
"Перья были найдены в обоих двигателях. В общей сложности было проанализировано 17 образцов, включая следы крови и перья", - заявил Национальный институт биоресурсов, проводящий анализ.
В день катастрофы, в 8.59 утра, пилот самолета объявил сигнал тревоги Mayday, сославшись на столкновение с птицами.
Как сообщает телеканал, это означает вероятность выхода из строя и второго двигателя из-за птиц.
Ранее сообщалось, что 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили. С разбившегося самолета были извлечены оба самописца - бортовой и речевой.
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Названы ужасающие факторы крушения самолета в Корее
31 декабря 2024, 03:45
Проведенный Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) анализ самописца полетных данных (FDR) и речевого самописца кабины пилотов (CVR) самолета B737-800 показал, что запись на обоих устройствах прекратилась примерно за четыре минуты до крушения.
Взрыв произошел в 9.03 утра 29 декабря, когда самолет авиакомпании Jeju Air при экстренной посадке на брюхо без выпуска шасси врезался в бетонную насыпь в конце взлетно-посадочной полосы, на которой размещалось оборудование для локализации. Но черные ящики прекратили запись с 8.59, что затрудняет анализ ситуации следователями.
Компоненты бортовых самописцев были отправлены в NTSB в Вашингтон для перекрестной проверки, чтобы обеспечить надежность данных.
Самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси
30 декабря 2024, 04:02
 
В миреЮжная КореяМуанБангкокNTSBBoeing 737-800
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала