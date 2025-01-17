https://ria.ru/20250117/koreja-1994144700.html
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья - РИА Новости, 17.01.2025
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья
Перья были найдены в обоих самолетах Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в конце декабря, передает телеканал MBN. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:57:00+03:00
2025-01-17T10:57:00+03:00
2025-01-17T10:57:00+03:00
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СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости. Перья были найдены в обоих самолетах Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в конце декабря, передает телеканал MBN. Сначала сообщалось о наличии перьев только в правом двигателе самолета, но, как стало известно, комиссия по расследованию аварии также обнаружила перья и в другом двигателе и направила их на анализ. "Перья были найдены в обоих двигателях. В общей сложности было проанализировано 17 образцов, включая следы крови и перья", - заявил Национальный институт биоресурсов, проводящий анализ. В день катастрофы, в 8.59 утра, пилот самолета объявил сигнал тревоги Mayday, сославшись на столкновение с птицами. Как сообщает телеканал, это означает вероятность выхода из строя и второго двигателя из-за птиц. Ранее сообщалось, что 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили. С разбившегося самолета были извлечены оба самописца - бортовой и речевой. Проведенный Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) анализ самописца полетных данных (FDR) и речевого самописца кабины пилотов (CVR) самолета B737-800 показал, что запись на обоих устройствах прекратилась примерно за четыре минуты до крушения. Взрыв произошел в 9.03 утра 29 декабря, когда самолет авиакомпании Jeju Air при экстренной посадке на брюхо без выпуска шасси врезался в бетонную насыпь в конце взлетно-посадочной полосы, на которой размещалось оборудование для локализации. Но черные ящики прекратили запись с 8.59, что затрудняет анализ ситуации следователями. Компоненты бортовых самописцев были отправлены в NTSB в Вашингтон для перекрестной проверки, чтобы обеспечить надежность данных.
https://ria.ru/20250111/krushenie-1993254265.html
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в мире, южная корея, муан, бангкок, ntsb, boeing 737-800
В мире, Южная Корея, Муан, Бангкок, NTSB, Boeing 737-800
В обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья
MBN: перья нашли в обоих двигателях разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air
СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости.
Перья были найдены в обоих самолетах Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в конце декабря, передает телеканал MBN
.
Сначала сообщалось о наличии перьев только в правом двигателе самолета, но, как стало известно, комиссия по расследованию аварии также обнаружила перья и в другом двигателе и направила их на анализ.
"Перья были найдены в обоих двигателях. В общей сложности было проанализировано 17 образцов, включая следы крови и перья", - заявил Национальный институт биоресурсов, проводящий анализ.
В день катастрофы, в 8.59 утра, пилот самолета объявил сигнал тревоги Mayday, сославшись на столкновение с птицами.
Как сообщает телеканал, это означает вероятность выхода из строя и второго двигателя из-за птиц.
Ранее сообщалось, что 29 декабря самолет Boeing 73
7-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока
в Муан
в Южной Корее
с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили. С разбившегося самолета были извлечены оба самописца - бортовой и речевой.
Проведенный Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) анализ самописца полетных данных (FDR) и речевого самописца кабины пилотов (CVR) самолета B737-800 показал, что запись на обоих устройствах прекратилась примерно за четыре минуты до крушения.
Взрыв произошел в 9.03 утра 29 декабря, когда самолет авиакомпании Jeju Air при экстренной посадке на брюхо без выпуска шасси врезался в бетонную насыпь в конце взлетно-посадочной полосы, на которой размещалось оборудование для локализации. Но черные ящики прекратили запись с 8.59, что затрудняет анализ ситуации следователями.
Компоненты бортовых самописцев были отправлены в NTSB
в Вашингтон
для перекрестной проверки, чтобы обеспечить надежность данных.