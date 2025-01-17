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Разрушительное землетрясение в Кобе (Япония) 17 января 1995 года

Разрушительное землетрясение в Кобе (Япония) 17 января 1995 года - РИА Новости, 17.01.2025

Разрушительное землетрясение в Кобе (Япония) 17 января 1995 года

17 января 1995 года на западе крупнейшего японского острова Хонсю в районе портового города Кобе произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла по шкале Рихтера... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T00:40:00+03:00

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17 января 1995 года на западе крупнейшего японского острова Хонсю в районе портового города Кобе произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла по шкале Рихтера. Его эпицентром стала северная часть острова Авадзи, очаг находился на глубине примерно 16 километров. Землетрясение началось в 5.46 утра по местному времени и продлилось всего 20 секунд, однако этого хватило, чтоб превратить цветущий город в груду каменного, металлического и пластмассового мусора. Практически сразу же в разных районах Кобе вспыхнули пожары, однако их тушению мешали заваленные улицы и поврежденный водопровод. Землетрясение стало одним из самых разрушительных в истории страны, правительством Японии было принято решение назвать стихийное бедствие "Великим землетрясением Хансин-Авадзи". В результате разгула стихии погибли более 6,4 тысячи человек, более 40 тысяч человек получили увечья. Согласно исследованию министерства здравоохранения Японии, 60% погибших в Кобе людей были в возрасте 60 лет и старше.Были уничтожены около 105 тысяч зданий, повреждены более 144 тысяч домов. Были разрушены 1,9 тысячи учебных заведений, 7,2 тысячи дорог, 330 мостов и другие инфраструктурные объекты.Сильнее всех пострадал город Кобе, в нем погибли более 4,5 тысячи человек, были ранены 14 тысяч человек, разрушены более 120 тысяч сооружений.Общий ущерб, нанесенный землетрясением, составил 9,9 миллиарда йен, что составило почти 10% национального бюджета.На восстановление города ушло три месяца, через семь месяцев после ЧП была восстановлена железная дорога. Было утилизировано 19,8 миллиона тонн отходов, появившихся в результате бедствия. Сумма пожертвований со всей страны составила около 179,3 миллиарда йен.Землетрясение в Кобе показало, насколько страна была уязвима к подобным катаклизмам. Хотя большинство зданий, построенных в соответствии с новыми строительными нормами, выдержали землетрясение, многие другие, особенно старые дома с деревянным каркасом, были уничтожены. Транспортная сеть была полностью парализована, а также выявилась медленная и неэффективная реакция властей на стихийные бедствия. После землетрясения дороги, мосты и здания были укреплены на случай нового удара, а национальное правительство пересмотрело свою политику реагирования на катастрофы.18 января 2005 года в японском городе Кобе под эгидой ООН была открыта Всемирная конференция по уменьшению опасности стихийных бедствий, приуроченная к десятилетию землетрясения. На ней была принята Хиогская декларация, которая отразила общее мнение всех участников международного форума, что мировое сообщество накопило большой опыт в области борьбы с бедствиями в течение международного десятилетия ООН по уменьшению опасности бедствий (1990-1999), которое впоследствии переросло в бессрочную международную стратегию.Также делегатами конференции была утверждена Хиогская рамочная программа действий (ХПД) на 2005-2015 годы, которая предусматривала пять приоритетных направлений действий: обеспечение того, чтобы уменьшение риска бедствий являлось национальным и местным приоритетом при наличии прочной институциональной базы для осуществления; выявление, оценка и мониторинг факторов риска бедствий и улучшение раннего предупреждения; использование знаний, новаторских решений и образования для создания безопасных условий и потенциала противодействия на всех уровнях; уменьшение основополагающих факторов риска; повышение готовности к бедствиям в целях эффективного реагирования на всех уровнях. В ходе осуществления ХПД страны и другие заинтересованные субъекты достигли прогресса в уменьшении опасности бедствий на местном, национальном, региональном и международном уровнях, что способствовало снижению смертности от некоторых опасных факторов. Вместе с тем процесс ее осуществления выявил ряд пробелов в том, что касается устранения факторов, обусловливающих риск бедствий, формулирования целей и приоритетных направлений действий, укрепления потенциала противодействия бедствиям на всех уровнях и обеспечения надлежащих средств осуществления.Для ликвидации этих пробелов 18 марта 2015 года в японском Сендае на очередной Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий была принята Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, которая обеспечивает преемственность работы, проделанной государствами и другими заинтересованными сторонами в рамках ХПД. В новой программе определены семь целей, которые касаются значительного снижения к 2030 году смертности в результате землетрясений, наводнений, ураганов и других стихийных бедствий; числа пострадавших людей в целом; сокращения размеров экономических потерь и т.д. Кроме того, Сендайская рамочная программа охватывает техногенные опасные явления в дополнение к природным опасностям, что отличает ее от предшественницы, Хиогской рамочной программы. Эти техногенные опасные явления включают химические/промышленные опасности, а также радиологические, ядерные, биологические и др. В память о жертвах землетрясения 1995 года в Кобе ежегодно проводится Фестиваль света (Kobe luminarie). Впервые он был проведен через 11 месяцев после трагедии. В 2024 году мероприятие прошло в 29-й раз с 19 по 28 января – его гостями стали почти 2,3 миллиона человек. В 2025 году с 24 января по 2 февраля пройдет юбилейный 30-й фестиваль. Его тема "30 лет света, вечно сияющей надежды" призвана не только напомнить подрастающему поколению о разрушительном землетрясении, но также передать ощущение надежды на будущее, которое подарило жителям на тот момент не до конца восстановленного города искусство света. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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