"Клочок бумаги". В Британии резко осудили встречу Стармера с Зеленским
Меркурис: в Британии не воспринимают соглашение между Киевом и Лондоном всерьез
© AP Photo / Efrem LukatskyКир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Отсутствие полемики в Лондоне по поводу недавнего соглашения, подписанного главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером, объясняется тем, что никто не воспринимает этот документ всерьез, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Причина, по которой этот конкретный договор так мало обсуждается, в том, что никто в Лондоне не воспринимает его особенно серьезно. Никто не верит, что этот договор будет иметь какое-то значение через 100 лет, или 50 лет, или даже через год", — считает он.
По словам аналитика, так называемое столетнее соглашение — это "просто клочок бумаги", необходимый Стармеру лишь для того, чтобы хоть что-то подписать во время его визита в Киев.
В четверг премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве, оно содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу отметил, что возможное продвижение военной инфраструктуры входящей в НАТО Великобритании к российским границам не может не беспокоить.
Российское посольство в Лондоне заявило, что новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации.