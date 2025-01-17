https://ria.ru/20250117/klochok-1994298991.html

"Клочок бумаги". В Британии резко осудили встречу Стармера с Зеленским

"Клочок бумаги". В Британии резко осудили встречу Стармера с Зеленским - РИА Новости, 17.01.2025

"Клочок бумаги". В Британии резко осудили встречу Стармера с Зеленским

Отсутствие полемики в Лондоне по поводу недавнего соглашения, подписанного главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:24:00+03:00

2025-01-17T21:24:00+03:00

2025-01-17T21:24:00+03:00

аналитика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Отсутствие полемики в Лондоне по поводу недавнего соглашения, подписанного главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером, объясняется тем, что никто не воспринимает этот документ всерьез, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Причина, по которой этот конкретный договор так мало обсуждается, в том, что никто в Лондоне не воспринимает его особенно серьезно. Никто не верит, что этот договор будет иметь какое-то значение через 100 лет, или 50 лет, или даже через год", — считает он.По словам аналитика, так называемое столетнее соглашение — это "просто клочок бумаги", необходимый Стармеру лишь для того, чтобы хоть что-то подписать во время его визита в Киев.В четверг премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнерстве, оно содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу отметил, что возможное продвижение военной инфраструктуры входящей в НАТО Великобритании к российским границам не может не беспокоить.Российское посольство в Лондоне заявило, что новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации.

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html

https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

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