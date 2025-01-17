https://ria.ru/20250117/kitay-1994229715.html

Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке

Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке - РИА Новости, 17.01.2025

Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке

Посольство России в Китае в пятницу призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:24:00+03:00

2025-01-17T16:24:00+03:00

2025-01-17T16:29:00+03:00

китай

россия

шанхай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595704970_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5ef687d876d18d95cdfa86679f1124.jpg

ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Посольство России в Китае в пятницу призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ. "В последнее время в ряде городов Китая появилось значительное количество магазинов, реализующих российские продукты питания. Мы горячо поддерживаем расширение торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Россией и Китаем, приветствуем растущий интерес местных потребителей к российским товарам", - говорится в заявлении в официальном Telegram-аккаунте посольства. Отмечается, что "в нашей стране выпускается большой ассортимент высококачественных продуктов, которые мы рады предложить китайским друзьям". "Вместе с тем, с сожалением отмечаем, что в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в нашей стране. Зачастую такие товары не соответствуют требованиям по качеству и отличаются от производимых в России аналогов, при этом на упаковке используются русские слова для имитации российского происхождения", - указали в дипмиссии. В посольстве России "призвали китайских покупателей внимательно относиться к приобретаемой продукции, проверять место ее изготовления и срок годности, чтобы не испытать возможного разочарования". "Кроме того, обратили внимание, что в настоящее время официальный статус российских национальных павильонов в Китае имеют только площадки, открытые при поддержке АО "Российский экспортный центр", - указали в посольстве. Власти Китая уже начали реагировать на проблему. Ранее Центральное народное радио Китая сообщало, что Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверки в отношении 47 торговых точек в городе, часть из которых продают подделки под видом товаров из России. А агентство Синьхуа сообщило, что в Шанхае было возбуждено шесть дел в связи с так называемыми "павильонами российских товаров", название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности.

https://ria.ru/20241231/poshliny-1992163113.html

https://ria.ru/20250110/kitay-1993104996.html

китай

россия

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, шанхай, в мире