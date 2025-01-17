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Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке - РИА Новости, 17.01.2025
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16:24 17.01.2025 (обновлено: 16:29 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/kitay-1994229715.html
Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке
Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке - РИА Новости, 17.01.2025
Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке
Посольство России в Китае в пятницу призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:24:00+03:00
2025-01-17T16:29:00+03:00
китай
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Посольство России в Китае в пятницу призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ. "В последнее время в ряде городов Китая появилось значительное количество магазинов, реализующих российские продукты питания. Мы горячо поддерживаем расширение торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Россией и Китаем, приветствуем растущий интерес местных потребителей к российским товарам", - говорится в заявлении в официальном Telegram-аккаунте посольства. Отмечается, что "в нашей стране выпускается большой ассортимент высококачественных продуктов, которые мы рады предложить китайским друзьям". "Вместе с тем, с сожалением отмечаем, что в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в нашей стране. Зачастую такие товары не соответствуют требованиям по качеству и отличаются от производимых в России аналогов, при этом на упаковке используются русские слова для имитации российского происхождения", - указали в дипмиссии. В посольстве России "призвали китайских покупателей внимательно относиться к приобретаемой продукции, проверять место ее изготовления и срок годности, чтобы не испытать возможного разочарования". "Кроме того, обратили внимание, что в настоящее время официальный статус российских национальных павильонов в Китае имеют только площадки, открытые при поддержке АО "Российский экспортный центр", - указали в посольстве. Власти Китая уже начали реагировать на проблему. Ранее Центральное народное радио Китая сообщало, что Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверки в отношении 47 торговых точек в городе, часть из которых продают подделки под видом товаров из России. А агентство Синьхуа сообщило, что в Шанхае было возбуждено шесть дел в связи с так называемыми "павильонами российских товаров", название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности.
https://ria.ru/20241231/poshliny-1992163113.html
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китай, россия, шанхай, в мире
Китай, Россия, Шанхай, В мире
Посольство России в Китае прокомментировало ситуацию с подделками на рынке

Посольство России в Китае призвало потребителей быть внимательными к покупкам

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМужчина в сувенирном магазине на одной из улиц города Пинъяо
Мужчина в сувенирном магазине на одной из улиц города Пинъяо - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мужчина в сувенирном магазине на одной из улиц города Пинъяо. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Посольство России в Китае в пятницу призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ.
"В последнее время в ряде городов Китая появилось значительное количество магазинов, реализующих российские продукты питания. Мы горячо поддерживаем расширение торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Россией и Китаем, приветствуем растущий интерес местных потребителей к российским товарам", - говорится в заявлении в официальном Telegram-аккаунте посольства.
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Отмечается, что "в нашей стране выпускается большой ассортимент высококачественных продуктов, которые мы рады предложить китайским друзьям".
"Вместе с тем, с сожалением отмечаем, что в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в нашей стране. Зачастую такие товары не соответствуют требованиям по качеству и отличаются от производимых в России аналогов, при этом на упаковке используются русские слова для имитации российского происхождения", - указали в дипмиссии.
В посольстве России "призвали китайских покупателей внимательно относиться к приобретаемой продукции, проверять место ее изготовления и срок годности, чтобы не испытать возможного разочарования".
"Кроме того, обратили внимание, что в настоящее время официальный статус российских национальных павильонов в Китае имеют только площадки, открытые при поддержке АО "Российский экспортный центр", - указали в посольстве.
Власти Китая уже начали реагировать на проблему. Ранее Центральное народное радио Китая сообщало, что Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверки в отношении 47 торговых точек в городе, часть из которых продают подделки под видом товаров из России. А агентство Синьхуа сообщило, что в Шанхае было возбуждено шесть дел в связи с так называемыми "павильонами российских товаров", название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности.
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