https://ria.ru/20250117/kitay-1994116325.html

В Китае объявили о частичном восстановлении групповых туров на Тайвань

В Китае объявили о частичном восстановлении групповых туров на Тайвань - РИА Новости, 17.01.2025

В Китае объявили о частичном восстановлении групповых туров на Тайвань

Материковый Китай в ближайшее время восстановит групповые туры на Тайвань для жителей провинции Фуцзянь, которая граничит с островом через пролив, и Шанхая,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T07:16:00+03:00

2025-01-17T07:16:00+03:00

2025-01-17T07:16:00+03:00

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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Материковый Китай в ближайшее время восстановит групповые туры на Тайвань для жителей провинции Фуцзянь, которая граничит с островом через пролив, и Шанхая, сообщило в пятницу министерство культуры и туризма КНР. “Для дальнейшего содействия нормализации обменов между жителями двух берегов Тайваньского пролива и взаимодействия в различных областях, а также в ответ на горячие ожидания жителей Тайваня и туристической отрасли, с целью укрепления благосостояния соотечественников по обе стороны пролива материковый Китай в ближайшее время возобновит групповые туры для жителей провинции Фуцзянь и Шанхая на Тайвань”, - говорится в заявлении на сайте ведомства. В заявлении отмечается, что в настоящее время все необходимые приготовления активно ведутся, а также выражается надежда на то, что туристические отрасли по обе стороны пролива будут укреплять коммуникацию и координацию, чтобы предоставить жителям материкового Китая качественные услуги и продукты для групповых туров на Тайвань. Точных дат возобновления групповых туров не приводится. В 2020 году в рамках борьбы с COVID-19 власти Тайваня запретили жителям материкового Китая въезд на остров. Жителям материковой части страны, которые живут или учатся за границей, с сентября 2023 года разрешили въезд на Тайвань, но для туристов с материка он остался закрытым.

https://ria.ru/20250113/tajvan-1993410162.html

https://ria.ru/20250103/pekin-1992369311.html

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в мире, китай, тайвань, фуцзянь