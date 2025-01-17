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ВВП Китая за год вырос на пять процентов - РИА Новости, 17.01.2025
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05:43 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/kitay-1994110989.html
ВВП Китая за год вырос на пять процентов
ВВП Китая за год вырос на пять процентов - РИА Новости, 17.01.2025
ВВП Китая за год вырос на пять процентов
Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T05:43:00+03:00
2025-01-17T05:43:00+03:00
экономика
китай
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2024 года составил 1234,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 5%", - говорится в докладе ведомства. Власти Китая ожидали, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта 2024 года на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки". ВВП Китая по итогам 2023 года на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза, составлявшего примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).
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экономика, китай, всекитайское собрание народных представителей
Экономика, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
ВВП Китая за год вырос на пять процентов

ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5%, что соответствует прогнозам

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2024 года составил 1234,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 5%", - говорится в докладе ведомства.
Власти Китая ожидали, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта 2024 года на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки".
ВВП Китая по итогам 2023 года на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза, составлявшего примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).
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ЭкономикаКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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