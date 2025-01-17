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Союзники Киева удивились дезертирству из подготовленных на Западе бригад - РИА Новости, 17.01.2025
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11:08 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/kiev-1994146467.html
Союзники Киева удивились дезертирству из подготовленных на Западе бригад
Союзники Киева удивились дезертирству из подготовленных на Западе бригад - РИА Новости, 17.01.2025
Союзники Киева удивились дезертирству из подготовленных на Западе бригад
Дезертирство из подготовленных на Западе украинских бригад удивило союзников Киева, простые украинцы бегут из-за бесперспективности отправки на фронт, сообщил... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:08:00+03:00
2025-01-17T11:08:00+03:00
в мире
киев
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Дезертирство из подготовленных на Западе украинских бригад удивило союзников Киева, простые украинцы бегут из-за бесперспективности отправки на фронт, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. "Очень резкая неожиданность для западных экспертов, специалистов, кто этим занимается, - это нежелание простых украинцев воевать. Нежелание ехать на фронт, понимая, что это бесперспективно, не понятно ради чего, и, самое главное, как правило, это всегда заканчивается смертью, потому что отношение к людям очень пренебрежительное на Украине. Поэтому они (украинцы – ред.), конечно, находясь за границей в военном лагере, он хоть и режимный, но не охраняется как тюрьма, при любой удобной возможности пытаются сбежать и остаться в этой стране как беженцы", - считает собеседник агентства. По мнению эксперта, Владимир Зеленский и его спонсоры пытаются как можно скорее отправить новые части на передовую, из-за чего подразделения не проходят должного слаживания. При этом подготовка украинских частей за рубежом проходит не бесплатно, рано или поздно Киеву придется за нее расплачиваться, отмечает Клинцевич. "Конечно, те же французы хотели сделать имиджевую часть. Вот, мы подготовили бригаду, вот она там специальная, носит наименование "Анна Киевская", хотя надо было, может, из Франции придумать какое-то название. И массовое дезертирство, я думаю, для них оказалось неожиданностью. Потому что они находятся под собственной пропагандой, что украинцы сражаются со злобными русскими и готовы до последнего умирать, а это на самом деле носит элементы гражданской войны, и граждане (Украины – ред.) на самом деле не понимают, зачем это делать", - подчеркивает он. Клинцевич отметил, что спонсоры Киева преследуют разные цели. После прихода в Белый дом новой администрации избранного президента США Дональда Трампа некоторые из них, включая сами США, могут сократить свою помощь Киеву, в то время как в Европе в продолжении конфликта на Украине заинтересованы такие страны, как, например, Великобритания, полагает он. В конце ноября 2024 года Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число военнообязанных, не желающих идти в армию, растет. Ранее британская Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250108/dezertirstvo-1992814426.html
https://ria.ru/20250114/plennye-1993592783.html
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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Союзники Киева удивились дезертирству из подготовленных на Западе бригад

Клинцевич: дезертирство украинских бригад удивило союзников Киева

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Дезертирство из подготовленных на Западе украинских бригад удивило союзников Киева, простые украинцы бегут из-за бесперспективности отправки на фронт, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
"Очень резкая неожиданность для западных экспертов, специалистов, кто этим занимается, - это нежелание простых украинцев воевать. Нежелание ехать на фронт, понимая, что это бесперспективно, не понятно ради чего, и, самое главное, как правило, это всегда заканчивается смертью, потому что отношение к людям очень пренебрежительное на Украине. Поэтому они (украинцы – ред.), конечно, находясь за границей в военном лагере, он хоть и режимный, но не охраняется как тюрьма, при любой удобной возможности пытаются сбежать и остаться в этой стране как беженцы", - считает собеседник агентства.
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По мнению эксперта, Владимир Зеленский и его спонсоры пытаются как можно скорее отправить новые части на передовую, из-за чего подразделения не проходят должного слаживания. При этом подготовка украинских частей за рубежом проходит не бесплатно, рано или поздно Киеву придется за нее расплачиваться, отмечает Клинцевич.
"Конечно, те же французы хотели сделать имиджевую часть. Вот, мы подготовили бригаду, вот она там специальная, носит наименование "Анна Киевская", хотя надо было, может, из Франции придумать какое-то название. И массовое дезертирство, я думаю, для них оказалось неожиданностью. Потому что они находятся под собственной пропагандой, что украинцы сражаются со злобными русскими и готовы до последнего умирать, а это на самом деле носит элементы гражданской войны, и граждане (Украины – ред.) на самом деле не понимают, зачем это делать", - подчеркивает он.
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Клинцевич отметил, что спонсоры Киева преследуют разные цели. После прихода в Белый дом новой администрации избранного президента США Дональда Трампа некоторые из них, включая сами США, могут сократить свою помощь Киеву, в то время как в Европе в продолжении конфликта на Украине заинтересованы такие страны, как, например, Великобритания, полагает он.
В конце ноября 2024 года Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число военнообязанных, не желающих идти в армию, растет.
Ранее британская Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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