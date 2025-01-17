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В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 17.01.2025
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13:20 17.01.2025 (обновлено: 13:26 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/khamas-1994183663.html
В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС
В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 17.01.2025
В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС
Военно-политический кабинет Израиля начал заседание по одобрению сделки с палестинским движением ХАМАС по сектору Газа и освобождению заложников, сообщила... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:20:00+03:00
2025-01-17T13:26:00+03:00
в мире
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля начал заседание по одобрению сделки с палестинским движением ХАМАС по сектору Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху."Началось заседание военно-политического кабинета в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. Ранее состоялась оперативная оценка ситуации по реализации соглашения под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху с участием переговорной группы, вернувшейся из Дохи", - говорится в сообщении.В случае одобрения соглашения и вступления его в силу первых заложников могут освободить уже в воскресенье, сообщила ранее канцелярия.Известно, что на первом этапе сделки, который должен продлиться 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто входит в категорию больных и раненых. Израиль в обмен на это выпустит из тюрем порядка тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за терроризм.
https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html
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в мире, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, иерусалим
В мире, Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Иерусалим
В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля начал заседание по одобрению сделки с ХАМАС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля начал заседание по одобрению сделки с палестинским движением ХАМАС по сектору Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Началось заседание военно-политического кабинета в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. Ранее состоялась оперативная оценка ситуации по реализации соглашения под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху с участием переговорной группы, вернувшейся из Дохи", - говорится в сообщении.
В случае одобрения соглашения и вступления его в силу первых заложников могут освободить уже в воскресенье, сообщила ранее канцелярия.
Известно, что на первом этапе сделки, который должен продлиться 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто входит в категорию больных и раненых. Израиль в обмен на это выпустит из тюрем порядка тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за терроризм.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС
16 января, 13:15
 
В миреИзраильХАМАСБиньямин НетаньяхуИерусалим
 
 
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