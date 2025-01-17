https://ria.ru/20250117/khamas-1994183663.html

В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС

В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 17.01.2025

В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля начал заседание по одобрению сделки с палестинским движением ХАМАС по сектору Газа и освобождению заложников, сообщила... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:20:00+03:00

2025-01-17T13:20:00+03:00

2025-01-17T13:26:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля начал заседание по одобрению сделки с палестинским движением ХАМАС по сектору Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху."Началось заседание военно-политического кабинета в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. Ранее состоялась оперативная оценка ситуации по реализации соглашения под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху с участием переговорной группы, вернувшейся из Дохи", - говорится в сообщении.В случае одобрения соглашения и вступления его в силу первых заложников могут освободить уже в воскресенье, сообщила ранее канцелярия.Известно, что на первом этапе сделки, который должен продлиться 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто входит в категорию больных и раненых. Израиль в обмен на это выпустит из тюрем порядка тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за терроризм.

https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html

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в мире, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, иерусалим