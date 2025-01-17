https://ria.ru/20250117/khabarovsk-1994111752.html

Жительницу Хабаровска задержали за сбор сведений для Украины

Жительницу Хабаровска задержали за сбор сведений для Украины - РИА Новости, 17.01.2025

Жительницу Хабаровска задержали за сбор сведений для Украины

Жительница Хабаровска собирала сведения о РФ для Украины и попала под уголовное преследование, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:04:00+03:00

2025-01-17T06:04:00+03:00

2025-01-17T06:04:00+03:00

происшествия

россия

хабаровск

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Жительница Хабаровска собирала сведения о РФ для Украины и попала под уголовное преследование, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным УФСБ края, женщина инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО). Она помогала им в деятельности, направленной против безопасности России - собирала сведения о сотрудниках правоохранительных органов, объектах гражданской и военной инфраструктуры. "Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством...) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Злоумышленница задержана и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - информирует УФСБ региона.

https://ria.ru/20250117/interpol-1994106455.html

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происшествия, россия, хабаровск, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины