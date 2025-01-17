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Жительницу Хабаровска задержали за сбор сведений для Украины - РИА Новости, 17.01.2025
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06:04 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/khabarovsk-1994111752.html
Жительницу Хабаровска задержали за сбор сведений для Украины
Жительницу Хабаровска задержали за сбор сведений для Украины - РИА Новости, 17.01.2025
Жительницу Хабаровска задержали за сбор сведений для Украины
Жительница Хабаровска собирала сведения о РФ для Украины и попала под уголовное преследование, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:04:00+03:00
2025-01-17T06:04:00+03:00
происшествия
россия
хабаровск
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Жительница Хабаровска собирала сведения о РФ для Украины и попала под уголовное преследование, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным УФСБ края, женщина инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО). Она помогала им в деятельности, направленной против безопасности России - собирала сведения о сотрудниках правоохранительных органов, объектах гражданской и военной инфраструктуры. "Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством...) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Злоумышленница задержана и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - информирует УФСБ региона.
https://ria.ru/20250117/interpol-1994106455.html
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происшествия, россия, хабаровск, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Происшествия, Россия, Хабаровск, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
Жительницу Хабаровска задержали за сбор сведений для Украины

На жительницу Хабаровска возбудили дело за сбор сведений для Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Жительница Хабаровска собирала сведения о РФ для Украины и попала под уголовное преследование, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным УФСБ края, женщина инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО). Она помогала им в деятельности, направленной против безопасности России - собирала сведения о сотрудниках правоохранительных органов, объектах гражданской и военной инфраструктуры.
"Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством...) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Злоумышленница задержана и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - информирует УФСБ региона.
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ПроисшествияРоссияХабаровскУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
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