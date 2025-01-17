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В Казани возбудили дело после отравления школьников в детском центре
В Казани возбудили дело после отравления школьников в детском центре - РИА Новости, 17.01.2025
В Казани возбудили дело после отравления школьников в детском центре
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после отравления школьников в детском центре "Дуслык" в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:13:00+03:00
2025-01-17T14:13:00+03:00
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КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после отравления школьников в детском центре "Дуслык" в Казани, сообщило управление СК РФ по Татарстану. Ранее минздрав Татарстана сообщил, что из центра "Дуслык" в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализированы 12 школьников с признаками кишечного отравления. Их состояние удовлетворительное. "Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении. По информации следствия, 16 января из детского образовательно-оздоровительного центра "Дуслык" в Казани в инфекционную больницу с различными симптомами недомогания доставлены школьники в возрасте 16-17 лет.
https://ria.ru/20250116/sanatoriy-1994070506.html
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани возбудили дело после отравления школьников в детском центре
СК возбудил дело после отравления школьников в детском центре "Дуслык" в Казани