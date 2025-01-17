https://ria.ru/20250117/izrail-1994230589.html

Хуситы заявили о массированном обстреле юга и центра Израиля

Хуситы заявили о массированном обстреле юга и центра Израиля - РИА Новости, 17.01.2025

Хуситы заявили о массированном обстреле юга и центра Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о массированных атаках на юг и центр Израиля после объявления о... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:29:00+03:00

2025-01-17T16:29:00+03:00

2025-01-17T16:44:00+03:00

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ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о массированных атаках на юг и центр Израиля после объявления о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что их атаки на Израиль продолжатся до полного прекращения военных действий с его стороны в секторе Газа и возобновятся при любом нарушении Израилем перемирия."Мы провели военную операцию, нацеленную на жизненно важные объекты израильского врага в районе Умм ар-Рашраш (Эйлате - ред.) на юге оккупированной Палестины. Операция была проведена с использованием четырех крылатых ракет и успешно достигла своих целей", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.Кроме того, хуситы сообщили, что йеменские ВВС "провели две военные операции, первая из которых была нацелена на израильские вражеские объекты в оккупированном районе Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью трех беспилотников. Вторая операция нацелена на жизненно важную цель для израильского врага в районе Ашкелона".

https://ria.ru/20250117/zalozhniki-1994169424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, йемен