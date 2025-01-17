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Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС - РИА Новости, 17.01.2025
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16:07 17.01.2025 (обновлено: 17:16 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/izrail-1994226195.html
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС - РИА Новости, 17.01.2025
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:07:00+03:00
2025-01-17T17:16:00+03:00
в мире
израиль
хамас
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биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху."После рассмотрения всех аспектов — политических, аспектов безопасности и гуманитарных — и исходя из понимания того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план", — говорится в заявлении.Заседание израильского правительства по утверждению соглашения пройдет позднее в пятницу.Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.Первый этап сделки предполагает:На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.Дипломат напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.
https://ria.ru/20250117/gaza-1994191878.html
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в мире, израиль, хамас, египет, биньямин нетаньяху, катар, мария захарова
В мире, Израиль, ХАМАС, Египет, Биньямин Нетаньяху, Катар, Мария Захарова
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по сектору Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"После рассмотрения всех аспектов — политических, аспектов безопасности и гуманитарных — и исходя из понимания того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план", — говорится в заявлении.
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Заседание израильского правительства по утверждению соглашения пройдет позднее в пятницу.
Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
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Первый этап сделки предполагает:
  • освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
  • отход израильских войск к границам сектора Газа, хотя они пока и останутся в их пределах;
  • поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом;
  • палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
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Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.
Дипломат напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.

Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023-го и продержалось всего шесть дней.

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В миреИзраильХАМАСЕгипетБиньямин НетаньяхуКатарМария Захарова
 
 
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