https://ria.ru/20250117/izrail-1994226195.html

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС - РИА Новости, 17.01.2025

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:07:00+03:00

2025-01-17T16:07:00+03:00

2025-01-17T17:16:00+03:00

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху."После рассмотрения всех аспектов — политических, аспектов безопасности и гуманитарных — и исходя из понимания того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план", — говорится в заявлении.Заседание израильского правительства по утверждению соглашения пройдет позднее в пятницу.Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.Первый этап сделки предполагает:На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.Дипломат напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.

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https://ria.ru/20250116/khamas-1994049380.html

https://ria.ru/20250117/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250117/bajden-1994142340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, египет, биньямин нетаньяху, катар, мария захарова