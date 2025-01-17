Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по сектору Газа
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"После рассмотрения всех аспектов — политических, аспектов безопасности и гуманитарных — и исходя из понимания того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план", — говорится в заявлении.
Заседание израильского правительства по утверждению соглашения пройдет позднее в пятницу.
Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц
16 января, 17:50
Первый этап сделки предполагает:
- освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
- отход израильских войск к границам сектора Газа, хотя они пока и останутся в их пределах;
- поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом;
- палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе.
Дипломат напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Израилем.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023-го и продержалось всего шесть дней.