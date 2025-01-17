https://ria.ru/20250117/izrail-1994164671.html

Израиль проинформировал семьи 33 заложников об их освобождении из Газы

Израиль проинформировал семьи 33 заложников об их освобождении из Газы - РИА Новости, 17.01.2025

Израиль проинформировал семьи 33 заложников об их освобождении из Газы

Власти Израиля проинформировали семьи 33 заложников о планируемом освобождении их близких из сектора Газа в рамках первого этапа сделки с палестинским движением РИА Новости, 17.01.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Власти Израиля проинформировали семьи 33 заложников о планируемом освобождении их близких из сектора Газа в рамках первого этапа сделки с палестинским движением ХАМАС, в списке, опубликованном израильской гостелерадиокомпанией Kan и другими ведущими СМИ Израиля, числится россиянин Александр Труфанов. "Сегодня утром (в пятницу) Управление по делам похищенных проинформировало семьи 33 похищенных, чьи имена были включены в список на освобождение в рамках первого этапа сделки", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании. Подчеркивается, что семьи не были проинформированы о состоянии здоровья заложников. Известно, что на первом этапе согласованной сделки, который должен продлиться 42 дня, из сектора Газа отпустят всех женщин, включая военнослужащих, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто числится в категории больные и раненые. Представитель израильской волонтерской организации "Форум семей заложников" подтвердил РИА Новости, что семьи 33 заложников были проинформированы о планах освобождения их близких. При этом он отказался подтвердить или опровергнуть подлинность списка, который опубликован в прессе.

https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993911219.html

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