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Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.01.2025
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04:36 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/izrail-1994108520.html
Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе, сообщают СМИ
Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.01.2025
Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе, сообщают СМИ
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чтобы сохранить правительственную коалицию от раскола, обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T04:36:00+03:00
2025-01-17T04:36:00+03:00
в мире
израиль
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чтобы сохранить правительственную коалицию от раскола, обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа может возобновиться, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. После сообщений о согласовании сделки о прекращении огня в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны двух ключевых союзников - министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, которые пригрозили выйти из правительства. "За закрытыми дверями Нетаньяху обещает своим ультраправым союзникам, что война может возобновиться после первого, 42-дневного этапа перемирия", - сообщили газете источники. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250116/khamas-1994038231.html
https://ria.ru/20250116/gaza-1993985848.html
https://ria.ru/20250116/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС
Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе, сообщают СМИ

WP: Нетаньяху тайно пообещал правительству возобновить войну в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чтобы сохранить правительственную коалицию от раскола, обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа может возобновиться, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
После сообщений о согласовании сделки о прекращении огня в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны двух ключевых союзников - министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, которые пригрозили выйти из правительства.
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"За закрытыми дверями Нетаньяху обещает своим ультраправым союзникам, что война может возобновиться после первого, 42-дневного этапа перемирия", - сообщили газете источники.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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