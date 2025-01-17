https://ria.ru/20250117/iran-1994277283.html
Россия и Иран намерены сотрудничать в сфере информационной безопасности
Россия и Иран намерены сотрудничать в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран намерены сотрудничать в сфере информационной безопасности
Россия и Иран намерены осуществлять политическое и практическое взаимодействие в сфере международной информационной безопасности, следует из текста Договора о... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:19:00+03:00
2025-01-17T19:19:00+03:00
2025-01-17T19:19:00+03:00
россия
иран
в мире
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994270500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8082634ed35c3667b94df333bcaab402.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран намерены осуществлять политическое и практическое взаимодействие в сфере международной информационной безопасности, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны осуществляют политическое и практическое взаимодействие в сфере международной информационной безопасности в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности от 26 января 2021 года (соответствует 7 бахмана 1399 года солнечной хиджры)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250117/rossija-1994273423.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994270500_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8054795b5f969bf864a5330d80f4a6a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия и Иран намерены сотрудничать в сфере информационной безопасности
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности