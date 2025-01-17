https://ria.ru/20250117/iran-1994277283.html

Россия и Иран намерены сотрудничать в сфере информационной безопасности

Россия и Иран намерены сотрудничать в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран намерены сотрудничать в сфере информационной безопасности

Россия и Иран намерены осуществлять политическое и практическое взаимодействие в сфере международной информационной безопасности, следует из текста Договора о... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:19:00+03:00

2025-01-17T19:19:00+03:00

2025-01-17T19:19:00+03:00

россия

иран

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран намерены осуществлять политическое и практическое взаимодействие в сфере международной информационной безопасности, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны осуществляют политическое и практическое взаимодействие в сфере международной информационной безопасности в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности от 26 января 2021 года (соответствует 7 бахмана 1399 года солнечной хиджры)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/rossija-1994273423.html

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2025

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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан