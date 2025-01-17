https://ria.ru/20250117/iran-1994275564.html
Россия и Иран будут способствовать упрочению мира в Каспийском регионе
Россия и Иран будут способствовать упрочению мира в Каспийском регионе - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран будут способствовать упрочению мира в Каспийском регионе
РФ и Иран будут способствовать упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье и на Ближнем Востоке. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:08:00+03:00
2025-01-17T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран будут способствовать упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье и на Ближнем Востоке. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся Стороны способствуют упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке, сотрудничают с целью предотвращения вмешательства в указанные регионы и дестабилизирующего присутствия там третьих государств, обмениваются мнениями по ситуации в других регионах мира", - говорится в документе.
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в мире, россия, иран, центральная азия, закавказье, ближний восток
В мире, Россия, Иран, Центральная Азия, Закавказье, Ближний Восток
Россия и Иран будут способствовать упрочению мира в Каспийском регионе
Россия и Иран будут способствовать упрочению мира на Каспии и в Центральной Азии