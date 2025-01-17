https://ria.ru/20250117/iran-1994268511.html

Россия и Иран будут вместе противостоять вмешательству третьих стран

Россия и Иран будут вместе противостоять вмешательству третьих стран - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран будут вместе противостоять вмешательству третьих стран

Россия и Иран будут совместно противостоять вмешательству третьих стран во внутренние и внешние дела друг друга, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:45:00+03:00

2025-01-17T18:45:00+03:00

2025-01-17T18:45:00+03:00

россия

иран

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994249880_76:209:3344:2047_1920x0_80_0_0_e9208a9dd158133b52aa0e953b1f6295.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран будут совместно противостоять вмешательству третьих стран во внутренние и внешние дела друг друга, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся Стороны проводят государственную политику, основываясь на взаимном уважении национальных интересов и интересов безопасности, принципах многосторонности, мирного разрешения споров, неприятия однополярности и гегемонии в мировых делах, а также противодействуют вмешательству третьих сторон во внутренние и внешние дела Договаривающихся Сторон", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан