https://ria.ru/20250117/iran-1994268511.html
Россия и Иран будут вместе противостоять вмешательству третьих стран
Россия и Иран будут вместе противостоять вмешательству третьих стран - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран будут вместе противостоять вмешательству третьих стран
Россия и Иран будут совместно противостоять вмешательству третьих стран во внутренние и внешние дела друг друга, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:45:00+03:00
2025-01-17T18:45:00+03:00
2025-01-17T18:45:00+03:00
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иран
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран будут совместно противостоять вмешательству третьих стран во внутренние и внешние дела друг друга, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся Стороны проводят государственную политику, основываясь на взаимном уважении национальных интересов и интересов безопасности, принципах многосторонности, мирного разрешения споров, неприятия однополярности и гегемонии в мировых делах, а также противодействуют вмешательству третьих сторон во внутренние и внешние дела Договаривающихся Сторон", - говорится в документе.
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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия и Иран будут вместе противостоять вмешательству третьих стран
Россия и Иран будут совместно противостоять вмешательству третьих стран