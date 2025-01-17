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Россия и Иран договорились о создании независимой платежной инфраструктуры - РИА Новости, 17.01.2025
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18:38 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/iran-1994266305.html
Россия и Иран договорились о создании независимой платежной инфраструктуры
Россия и Иран договорились о создании независимой платежной инфраструктуры - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран договорились о создании независимой платежной инфраструктуры
Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:38:00+03:00
2025-01-17T18:38:00+03:00
россия
иран
в мире
масуд пезешкиан
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны развивают взаимодействие в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, перехода на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепления прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994265681.html
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россия, иран, в мире, масуд пезешкиан, владимир путин
Россия, Иран, В мире, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Россия и Иран договорились о создании независимой платежной инфраструктуры

Россия и Иран договорились создать независимую от третьих стран платежную сеть

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры.
Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля.
"Договаривающиеся стороны развивают взаимодействие в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, перехода на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепления прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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