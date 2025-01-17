https://ria.ru/20250117/iran-1994266305.html

Россия и Иран договорились о создании независимой платежной инфраструктуры

Россия и Иран договорились о создании независимой платежной инфраструктуры - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран договорились о создании независимой платежной инфраструктуры

Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:38:00+03:00

2025-01-17T18:38:00+03:00

2025-01-17T18:38:00+03:00

россия

иран

в мире

масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны развивают взаимодействие в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, перехода на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепления прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994265681.html

россия

иран

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2025

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россия, иран, в мире, масуд пезешкиан, владимир путин