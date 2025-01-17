https://ria.ru/20250117/iran-1994264460.html

Военное сотрудничество России и Ирана охватывает широкий спектр вопросов

Военное сотрудничество России и Ирана охватывает широкий спектр вопросов - РИА Новости, 17.01.2025

Военное сотрудничество России и Ирана охватывает широкий спектр вопросов

Военное сотрудничество РФ и Ирана охватывает широкий спектр вопросов: обмен военными делегациями, заходы кораблей и борьбу с пиратством. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:32:00+03:00

2025-01-17T18:32:00+03:00

2025-01-17T18:32:00+03:00

россия

иран

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военное сотрудничество РФ и Ирана охватывает широкий спектр вопросов: обмен военными делегациями, заходы кораблей и борьбу с пиратством. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Военное сотрудничество между Договаривающимися Сторонами охватывает широкий спектр вопросов, включая обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты Договаривающихся Сторон, подготовку военных кадров, обмен курсантами и преподавателями, участие по согласованию Договаривающихся Сторон в международных оборонных выставках, проводимых Договаривающимися Сторонами, проведение совместных спортивных соревнований, культурных и иных мероприятий, осуществление совместных морских операций по оказанию помощи и спасанию, а также борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

россия

иран

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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан