https://ria.ru/20250117/iran-1994262656.html
Россия и Иран договорились о совместных военных учениях
Россия и Иран договорились о совместных военных учениях - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран договорились о совместных военных учениях
Россия и Иран договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:27:00+03:00
2025-01-17T18:27:00+03:00
2025-01-17T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Текст договора опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны тесно взаимодействуют в проведении совместных военных учений на территории обеих договаривающихся сторон и за ее пределами по взаимному согласию и с учетом применимых общепризнанных норм международного права", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Россия и Иран договорились о совместных военных учениях
Россия и Иран договорились сотрудничать в проведении совместных военных учений