https://ria.ru/20250117/iran-1994262656.html

Россия и Иран договорились о совместных военных учениях

Россия и Иран договорились о совместных военных учениях - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран договорились о совместных военных учениях

Россия и Иран договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:27:00+03:00

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2025-01-17T18:27:00+03:00

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иран

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масуд пезешкиан

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Текст договора опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны тесно взаимодействуют в проведении совместных военных учений на территории обеих договаривающихся сторон и за ее пределами по взаимному согласию и с учетом применимых общепризнанных норм международного права", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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2025

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире