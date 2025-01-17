https://ria.ru/20250117/iran-1994255602.html
Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей
Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей
России и Ирану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, Тегеран к этому готов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:59:00+03:00
2025-01-17T17:59:00+03:00
2025-01-17T17:59:00+03:00
иран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. России и Ирану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, Тегеран к этому готов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Нам нужно обновлять маршрут поставки топлива и энергетики, это тот вопрос, над которым давно наши коллеги работают. Мы готовы обновлять и восстановить возможности поставки данного товара. Что касается газа, электроэнергии, что касается других энергоносителей", - сказал Пезешкиан на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Он также подчеркнул, что необходимо устранить любые препятствия, чтобы маршруты поставки работали во благо.
https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, В мире
Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей
Пезешкиан: Иран готов обновлять маршруты поставки энергоносителей