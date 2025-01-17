https://ria.ru/20250117/iran-1994255602.html

Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей

Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей

России и Ирану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, Тегеран к этому готов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:59:00+03:00

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иран

россия

тегеран (город)

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. России и Ирану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, Тегеран к этому готов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Нам нужно обновлять маршрут поставки топлива и энергетики, это тот вопрос, над которым давно наши коллеги работают. Мы готовы обновлять и восстановить возможности поставки данного товара. Что касается газа, электроэнергии, что касается других энергоносителей", - сказал Пезешкиан на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Он также подчеркнул, что необходимо устранить любые препятствия, чтобы маршруты поставки работали во благо.

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, в мире