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Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей - РИА Новости, 17.01.2025
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17:59 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/iran-1994255602.html
Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей
Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей
России и Ирану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, Тегеран к этому готов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:59:00+03:00
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иран
россия
тегеран (город)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. России и Ирану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, Тегеран к этому готов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Нам нужно обновлять маршрут поставки топлива и энергетики, это тот вопрос, над которым давно наши коллеги работают. Мы готовы обновлять и восстановить возможности поставки данного товара. Что касается газа, электроэнергии, что касается других энергоносителей", - сказал Пезешкиан на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Он также подчеркнул, что необходимо устранить любые препятствия, чтобы маршруты поставки работали во благо.
https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html
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иран, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, в мире
Иран, Россия, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, В мире
Пезешкиан призвал обновлять маршруты поставки энергоносителей

Пезешкиан: Иран готов обновлять маршруты поставки энергоносителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. России и Ирану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, Тегеран к этому готов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Нам нужно обновлять маршрут поставки топлива и энергетики, это тот вопрос, над которым давно наши коллеги работают. Мы готовы обновлять и восстановить возможности поставки данного товара. Что касается газа, электроэнергии, что касается других энергоносителей", - сказал Пезешкиан на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Он также подчеркнул, что необходимо устранить любые препятствия, чтобы маршруты поставки работали во благо.
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