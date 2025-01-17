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Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня - РИА Новости, 17.01.2025
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17:31 17.01.2025 (обновлено: 17:34 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/iran-1994246015.html
Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня
Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня - РИА Новости, 17.01.2025
Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом весь спектр двусторонней повестки дня России и... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:31:00+03:00
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россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом весь спектр двусторонней повестки дня России и Ирана."Уже упомянул, что состоявшиеся у нас с президентом Ирана сегодняшние переговоры были весьма полезными и содержательными. Они действительно прошли в конструктивном, дружеском ключе. Мы обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным, международным и региональным вопросам" - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20250117/putin-1994246108.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня

Путин обсудил с Пезешкианом весь спектр двусторонней повестки дня РФ и Ирана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом весь спектр двусторонней повестки дня России и Ирана.
"Уже упомянул, что состоявшиеся у нас с президентом Ирана сегодняшние переговоры были весьма полезными и содержательными. Они действительно прошли в конструктивном, дружеском ключе. Мы обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным, международным и региональным вопросам" - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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