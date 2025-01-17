https://ria.ru/20250117/iran-1994246015.html

Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня

Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня - РИА Новости, 17.01.2025

Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом весь спектр двусторонней повестки дня России и... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:31:00+03:00

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россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом весь спектр двусторонней повестки дня России и Ирана."Уже упомянул, что состоявшиеся у нас с президентом Ирана сегодняшние переговоры были весьма полезными и содержательными. Они действительно прошли в конструктивном, дружеском ключе. Мы обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным, международным и региональным вопросам" - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20250117/putin-1994246108.html

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иран

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан