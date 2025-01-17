https://ria.ru/20250117/iran-1994243833.html

Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:25:00+03:00

2025-01-17T17:25:00+03:00

2025-01-17T19:54:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

москва

аббас аракчи

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает корреспондент РИА Новости."Мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. Конечно, этому будет служить подписанный межгосударственный договор", — заявил российский лидер.Основные положения договора: Этот документ призван заменить действующий сейчас Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.По завершении переговоров российский лидер выступил с речью. Основные заявления Путина:О Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве"Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — сказал глава государства.Об отношениях с Ираном"Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений. В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах", — подчеркнул он. О сотрудничестве в энергетической сфереО сотрудничестве в сфере экономики и торговли"Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел", — отметил он. О ситуации в СирииО ситуации в секторе ГазаПрезидент Ирана, в свою очередь, выразил надежду на то, что контакты Москвы и Тегерана будут продолжаться. Основные заявления Масуда Пезешкиана:Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор не направлен против какой бы то ни было страны. По словам главы МИД, он носит конструктивный характер и нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее. Глава иранского МИД в своей статье для РИА Новости назвал три основных направления договора: экономика, технологии и гуманитарные связи. Важным аспектом нового документа будет и укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, отмечал он.По словам главы иранского МИД, договор предусматривает в том числе завершение международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг" и рост объема торговли. Тегеран и Москва в рамках нового договора намерены сотрудничать в производстве, передаче и экспорте энергии, предусматривается и передача новых технологий в области возобновляемой энергетики. Кроме того, стратегическое соглашение РФ и Ирана упростит условия поездок для туристов и создаст совместные культурные программы, отмечал Аракчи.

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Путин: "Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика" Путин сообщил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" 2 новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. По словам президента России, его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана. 2025-01-17T17:25 true PT0M33S

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, москва, аббас аракчи