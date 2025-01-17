Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. Конечно, этому будет служить подписанный межгосударственный договор", — заявил российский лидер.
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Основные положения договора:
- договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес;
- договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений;
- если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии;
- Россия и Иран не допускают использования своих территорий для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности;
- Россия и Иран сотрудничают в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами;
- страны намерены противодействовать применению односторонних принудительных мер, считают их введение международно-противоправным деянием.
- Москва и Тегеран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер;
- договорились содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде;
- договорились оказывать друг другу возможную помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, стороны договариваются о подходах к цене;
- договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры;
- Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики;
- договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
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Этот документ призван заменить действующий сейчас Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
По завершении переговоров российский лидер выступил с речью. Основные заявления Путина:
О Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
- Новый договор ставит амбициозные задачи, это по-настоящему прорывной документ для стабильного развития двух стран и всего региона;
- договор о партнерстве нацелен на создание условий для стабильного и устойчивого развития;
- он поможет создать дополнительные условия для развития сотрудничества;
- договор создает дополнительную базу для выстраивания отношений доверительного характера.
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"Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — сказал глава государства.
Об отношениях с Ираном
- Переговоры с президентом Ирана прошли в конструктивном и дружественном ключе;
- Россия придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских отношений с Ираном;
- позиции России и Ирана по большинству внешнеполитических вопросов совпадают;
- Россия постоянно информирует власти Ирана по ситуации на Украине;
- Россия и Иран проводят независимый курс на мировой арене, противостоят давлению извне и практике нелегитимных санкций;
- Россия и Иран координируют свои усилия на международной арене, это касается самых острых вопросов;
- власти России и Ирана едины в своем стремлении вывести двусторонние отношения на новый уровень.
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"Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений. В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах", — подчеркнул он.
О сотрудничестве в энергетической сфере
- Энергетика — важнейший пункт двусторонних отношений;
- строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана;
- Москва и Тегеран обсуждают возможность строительства новых атомных энергоблоков в Иране;
- при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год.
О сотрудничестве в сфере экономики и торговли
- Темпы экономического взаимодействия растут;
- развитие международного коридора "Север — Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества;
- Россия, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север — Юг", это дополнительные возможности для продвижения товаров;
- встречные туристические потоки растут;
- уровень торгово-экономического взаимодействия пока не отвечает возможностям двух стран;
- Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, которые мешают странам повысить объем торговли.
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"Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел", — отметил он.
О ситуации в Сирии
- Россия остается привержена комплексному урегулированию ситуации в Сирии;
- определять будущее Сирии должны сами сирийцы;
- российский лидер пожелал сирийскому народу преодолеть все вызовы, связанные с переходным периодом в стране.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
О ситуации в секторе Газа
- Путин сообщил, что обсудил с Пезешкианом ситуацию в секторе Газа;
- российский лидер надеется, что соглашение между Израилем и ХАМАС поспособствует стабилизации обстановки;
- важно не ослаблять усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, что предусматривает создание независимого государства;
- баланс сил на Ближнем Востоке возможно соблюдать, опираясь на положения Устава ООН.
Президент Ирана, в свою очередь, выразил надежду на то, что контакты Москвы и Тегерана будут продолжаться. Основные заявления Масуда Пезешкиана:
- Новый договор откроет новую большую главу в отношениях с Россией;
- Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, им не нужно прислушиваться к советам из-за океана;
- России и Ирану нужно обновлять маршрут поставки энергоносителей, Тегеран готов к этому;
- он обсудил с Путиным широкий спектр вопросов, включая финансовые и инвестиционные вопросы и ситуацию на Южном Кавказе и в Афганистане;
- Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной;
- БРИКС и ШОС дают новые возможности для взаимодействия;
- Москва и Тегеран сошлись в мнении, что нужно воздерживаться от действий, подобных авиаударам Израиля по Ливану и Сирии;
- Иран надеется, что прекращение огня в секторе Газа будет реализовано после соглашения между Израилем и ХАМАС.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор не направлен против какой бы то ни было страны. По словам главы МИД, он носит конструктивный характер и нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее. Глава иранского МИД в своей статье для РИА Новости назвал три основных направления договора: экономика, технологии и гуманитарные связи. Важным аспектом нового документа будет и укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, отмечал он.
По словам главы иранского МИД, договор предусматривает в том числе завершение международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг" и рост объема торговли. Тегеран и Москва в рамках нового договора намерены сотрудничать в производстве, передаче и экспорте энергии, предусматривается и передача новых технологий в области возобновляемой энергетики. Кроме того, стратегическое соглашение РФ и Ирана упростит условия поездок для туристов и создаст совместные культурные программы, отмечал Аракчи.
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