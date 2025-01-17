https://ria.ru/20250117/iran-1994197393.html

Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном

Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 17.01.2025

Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном

Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества, заявил президент... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:20:00+03:00

2025-01-17T14:20:00+03:00

2025-01-17T14:25:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."Это даст возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Уверен, это будет способствовать и развитию торгово-экономических связей. Хотя в целом набранный темп, я считаю, вполне приемлемый", - сказал Путин.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

https://ria.ru/20250117/putin-1994197205.html

россия

иран

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков