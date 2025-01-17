https://ria.ru/20250117/iran-1994197393.html
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном
Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества, заявил президент... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:20:00+03:00
2025-01-17T14:20:00+03:00
2025-01-17T14:25:00+03:00
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_4:94:2976:1766_1920x0_80_0_0_f6cbf5ff4ebb5efd586c862c5d5c86ab.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."Это даст возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Уверен, это будет способствовать и развитию торгово-экономических связей. Хотя в целом набранный темп, я считаю, вполне приемлемый", - сказал Путин.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
https://ria.ru/20250117/putin-1994197205.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_5e3063cf64001fe6d736da5f7c5a8c71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном
Путин: договор между РФ и Ираном придаст новый импульс сотрудничеству