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Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
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14:20 17.01.2025 (обновлено: 14:25 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/iran-1994197393.html
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном
Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества, заявил президент... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:20:00+03:00
2025-01-17T14:25:00+03:00
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."Это даст возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Уверен, это будет способствовать и развитию торгово-экономических связей. Хотя в целом набранный темп, я считаю, вполне приемлемый", - сказал Путин.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
https://ria.ru/20250117/putin-1994197205.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном

Путин: договор между РФ и Ираном придаст новый импульс сотрудничеству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это даст возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Уверен, это будет способствовать и развитию торгово-экономических связей. Хотя в целом набранный темп, я считаю, вполне приемлемый", - сказал Путин.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
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РоссияИранВладимир ПутинМасуд ПезешкианДмитрий Песков
 
 
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