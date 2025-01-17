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В МИД Ирана рассказали об ожиданиях от России по ближневосточному вопросу - РИА Новости, 17.01.2025
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13:54 17.01.2025 (обновлено: 13:55 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/iran-1994191302.html
В МИД Ирана рассказали об ожиданиях от России по ближневосточному вопросу
В МИД Ирана рассказали об ожиданиях от России по ближневосточному вопросу - РИА Новости, 17.01.2025
В МИД Ирана рассказали об ожиданиях от России по ближневосточному вопросу
Тегеран ожидает, что Москва сыграет более яркую роль в принуждении Тель-Авива к соблюдению договоренностей и прекращению конфликта в регионе Ближнего Востока,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:54:00+03:00
2025-01-17T13:55:00+03:00
в мире
иран
москва
россия
масуд пезешкиан
казем джалали
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Тегеран ожидает, что Москва сыграет более яркую роль в принуждении Тель-Авива к соблюдению договоренностей и прекращению конфликта в регионе Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости на фоне прибытия сегодня в Москву с официальным визитом президента Ирана Масуда Пезешкиана официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "Существуют серьезные ожидания, что Россия - в соответствии со взглядами этой страны, (основывающимися на - ред.) противостоянии неэффективному и унилатералистскому подходу США и западных стран к событиям в Западной Азии... (а также - ред.) учитывая членство (России - ред.) в Совете Безопасности ООН и ее место в регионе и мире, - будет играть более яркую роль в принуждении оккупационного (израильского - ред.) режима к соблюдению обязательств и воспрепятствовании насилию, экспансионизму и дестабилизации региона (Ближнего Востока - ред.) ", – сказал Багаи. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994167281.html
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в мире, иран, москва, россия, масуд пезешкиан, казем джалали, оон
В мире, Иран, Москва, Россия, Масуд Пезешкиан, Казем Джалали, ООН
В МИД Ирана рассказали об ожиданиях от России по ближневосточному вопросу

МИД Ирана ожидает, что Россия сыграет более яркую роль в ближневосточном вопросе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Тегеран ожидает, что Москва сыграет более яркую роль в принуждении Тель-Авива к соблюдению договоренностей и прекращению конфликта в регионе Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости на фоне прибытия сегодня в Москву с официальным визитом президента Ирана Масуда Пезешкиана официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
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Вчера, 12:34
"Существуют серьезные ожидания, что Россия - в соответствии со взглядами этой страны, (основывающимися на - ред.) противостоянии неэффективному и унилатералистскому подходу США и западных стран к событиям в Западной Азии... (а также - ред.) учитывая членство (России - ред.) в Совете Безопасности ООН и ее место в регионе и мире, - будет играть более яркую роль в принуждении оккупационного (израильского - ред.) режима к соблюдению обязательств и воспрепятствовании насилию, экспансионизму и дестабилизации региона (Ближнего Востока - ред.) ", – сказал Багаи.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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Вчера, 13:03
 
В миреИранМоскваРоссияМасуд ПезешкианКазем ДжалалиООН
 
 
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