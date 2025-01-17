https://ria.ru/20250117/iran-1994188338.html

Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере, заявил Мишустин

Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере, заявил Мишустин

Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:46:00+03:00

2025-01-17T13:46:00+03:00

2025-01-17T13:54:00+03:00

россия

иран

михаил мишустин

масуд пезешкиан

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994190909_0:402:2887:2026_1920x0_80_0_0_cafa903d67cd268f700b881672f3b35b.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который в пятницу прибыл в Россию с официальным визитом. "Наши правительства активно работают в транспортной сфере – это в первую очередь международный транспортный коридор "Север-Юг", в сфере энергетики. Мы расширяем взаимодействие в образовании – в России обучаются более 9 тысяч иранских студентов. Положительную динамику демонстрируют туристические обмены. У нас действует безвизовый режим для групповых туристических перевозок", - сказал Мишустин в ходе встречи. Также он указал на устойчивый рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 17%. "Мы также приветствуем получение Ираном статуса наблюдателя при ЕАЭС, это будет в первую очередь после вступления в силу Соглашения о свободной торговле – максимально благоприятный режим для взаимной торговли, реализации всех операционных проектов", - отметил Мишустин. Помимо этого, глава кабмина РФ подчеркнул, что стороны сотрудничают и в сфере культуры. "Мы продолжаем также проводить дни культуры России и Ирана, гастроли творческих коллективов, недели кино, выставки. Граждане наших стран знакомятся с богатой культурой, историей и духовной жизнью друг друга. Это, конечно, способствует укреплению дружбы и добрососедства России и Ирана", - сказал Мишустин. -0-

https://ria.ru/20250117/mishustin-1994181263.html

https://ria.ru/20250117/pravitelstvo-1994183200.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, михаил мишустин, масуд пезешкиан, евразийский экономический союз