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Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.01.2025
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13:46 17.01.2025 (обновлено: 13:54 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/iran-1994188338.html
Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере, заявил Мишустин
Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере, заявил Мишустин
Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:46:00+03:00
2025-01-17T13:54:00+03:00
россия
иран
михаил мишустин
масуд пезешкиан
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который в пятницу прибыл в Россию с официальным визитом. "Наши правительства активно работают в транспортной сфере – это в первую очередь международный транспортный коридор "Север-Юг", в сфере энергетики. Мы расширяем взаимодействие в образовании – в России обучаются более 9 тысяч иранских студентов. Положительную динамику демонстрируют туристические обмены. У нас действует безвизовый режим для групповых туристических перевозок", - сказал Мишустин в ходе встречи. Также он указал на устойчивый рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 17%. "Мы также приветствуем получение Ираном статуса наблюдателя при ЕАЭС, это будет в первую очередь после вступления в силу Соглашения о свободной торговле – максимально благоприятный режим для взаимной торговли, реализации всех операционных проектов", - отметил Мишустин. Помимо этого, глава кабмина РФ подчеркнул, что стороны сотрудничают и в сфере культуры. "Мы продолжаем также проводить дни культуры России и Ирана, гастроли творческих коллективов, недели кино, выставки. Граждане наших стран знакомятся с богатой культурой, историей и духовной жизнью друг друга. Это, конечно, способствует укреплению дружбы и добрососедства России и Ирана", - сказал Мишустин. -0-
https://ria.ru/20250117/mishustin-1994181263.html
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россия, иран, михаил мишустин, масуд пезешкиан, евразийский экономический союз
Россия, Иран, Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан, Евразийский экономический союз
Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере, заявил Мишустин

Мишустин: РФ и Иран активно работают в транспортной сфере и энергетике

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи. 17 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи. 17 января 2025 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи. 17 января 2025
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который в пятницу прибыл в Россию с официальным визитом.
Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим
Вчера, 13:03
"Наши правительства активно работают в транспортной сфере – это в первую очередь международный транспортный коридор "Север-Юг", в сфере энергетики. Мы расширяем взаимодействие в образовании – в России обучаются более 9 тысяч иранских студентов. Положительную динамику демонстрируют туристические обмены. У нас действует безвизовый режим для групповых туристических перевозок", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Также он указал на устойчивый рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 17%.
"Мы также приветствуем получение Ираном статуса наблюдателя при ЕАЭС, это будет в первую очередь после вступления в силу Соглашения о свободной торговле – максимально благоприятный режим для взаимной торговли, реализации всех операционных проектов", - отметил Мишустин.
Помимо этого, глава кабмина РФ подчеркнул, что стороны сотрудничают и в сфере культуры.
"Мы продолжаем также проводить дни культуры России и Ирана, гастроли творческих коллективов, недели кино, выставки. Граждане наших стран знакомятся с богатой культурой, историей и духовной жизнью друг друга. Это, конечно, способствует укреплению дружбы и добрососедства России и Ирана", - сказал Мишустин. -0-
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи. 17 января 2025 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Кабмин обеспечит выполнение решений, принятых лидерами Ирана и России
Вчера, 13:17
 
РоссияИранМихаил МишустинМасуд ПезешкианЕвразийский экономический союз
 
 
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