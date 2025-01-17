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Путин и Пезешкиан могут обсудить в Москве иранский ядерный вопрос - РИА Новости, 17.01.2025
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12:12 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/iran-1994161949.html
Путин и Пезешкиан могут обсудить в Москве иранский ядерный вопрос
Путин и Пезешкиан могут обсудить в Москве иранский ядерный вопрос - РИА Новости, 17.01.2025
Путин и Пезешкиан могут обсудить в Москве иранский ядерный вопрос
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший с официальным визитом в Москву, может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным иранский ядерный вопрос,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:12:00+03:00
2025-01-17T12:12:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший с официальным визитом в Москву, может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным иранский ядерный вопрос, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "Думаю, абсолютно естественно, что два президента используют эту возможность для обсуждения последних событий, касающихся ядерного вопроса Ирана... Россия как постоянный член Совбеза ООН и одна из сторон "ядерной сделки" сыграла важную роль в формировании этого дипломатического достижения (имеется в виду СПВД - ред.)... В будущем конструктивная и важная роль России в этой области будет ключевой", – сказал Багаи. Согласно информации Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250117/iran-1994110758.html
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в мире, иран, москва, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, казем джалали, оон
В мире, Иран, Москва, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Казем Джалали, ООН
Путин и Пезешкиан могут обсудить в Москве иранский ядерный вопрос

МИД Ирана: Путин и Пезешкиан могут обсудить в Москве иранский ядерный вопрос

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший с официальным визитом в Москву, может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным иранский ядерный вопрос, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
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"Думаю, абсолютно естественно, что два президента используют эту возможность для обсуждения последних событий, касающихся ядерного вопроса Ирана... Россия как постоянный член Совбеза ООН и одна из сторон "ядерной сделки" сыграла важную роль в формировании этого дипломатического достижения (имеется в виду СПВД - ред.)... В будущем конструктивная и важная роль России в этой области будет ключевой", – сказал Багаи.
Согласно информации Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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