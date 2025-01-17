МИД Ирана заявил о важности БРИКС и ШОС
В МИД Ирана заявили, что БРИКС и ШОС нейтрализуют санкции Запада
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Работа XVI саммита БРИКС . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Важность БРИКС и ШОС возрастает с каждым днем, эти объединения не только снизят влияние санкций и нейтрализуют сами санкции, но и будут способствовать урегулированию международных отношений, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на фоне визита в Москву иранского президента Масуда Пезешкиана.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
"БРИКС и ШОС - два важных объединения, обладающие практическими функциями в сфере экономики, политики и безопасности, значение (этих объединений - ред.) возрастает с каждым днем, и (они - ред.) не только эффективно снизят экономическое и политическое влияние (санкций - ред.) и даже действенно нейтрализуют... санкции Запада, но также будут способствовать урегулированию и корректировке международных отношений ", – сказал Багаи.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.