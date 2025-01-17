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МИД Ирана заявил о важности БРИКС и ШОС - РИА Новости, 17.01.2025
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11:47 17.01.2025 (обновлено: 12:26 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/iran-1994152856.html
МИД Ирана заявил о важности БРИКС и ШОС
МИД Ирана заявил о важности БРИКС и ШОС - РИА Новости, 17.01.2025
МИД Ирана заявил о важности БРИКС и ШОС
Важность БРИКС и ШОС возрастает с каждым днем, эти объединения не только снизят влияние санкций и нейтрализуют сами санкции, но и будут способствовать... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:47:00+03:00
2025-01-17T12:26:00+03:00
в мире
иран
брикс
шос
москва
масуд пезешкиан
казем джалали
россия
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Важность БРИКС и ШОС возрастает с каждым днем, эти объединения не только снизят влияние санкций и нейтрализуют сами санкции, но и будут способствовать урегулированию международных отношений, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на фоне визита в Москву иранского президента Масуда Пезешкиана.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения."БРИКС и ШОС - два важных объединения, обладающие практическими функциями в сфере экономики, политики и безопасности, значение (этих объединений - ред.) возрастает с каждым днем, и (они - ред.) не только эффективно снизят экономическое и политическое влияние (санкций - ред.) и даже действенно нейтрализуют... санкции Запада, но также будут способствовать урегулированию и корректировке международных отношений ", – сказал Багаи.Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250112/briks-1993313073.html
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в мире, иран, брикс, шос, москва, масуд пезешкиан, казем джалали, россия, владимир путин
В мире, Иран, БРИКС, ШОС, Москва, Масуд Пезешкиан, Казем Джалали, Россия, Владимир Путин
МИД Ирана заявил о важности БРИКС и ШОС

В МИД Ирана заявили, что БРИКС и ШОС нейтрализуют санкции Запада

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота XVI саммита БРИКС
Работа XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Работа XVI саммита БРИКС . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Важность БРИКС и ШОС возрастает с каждым днем, эти объединения не только снизят влияние санкций и нейтрализуют сами санкции, но и будут способствовать урегулированию международных отношений, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на фоне визита в Москву иранского президента Масуда Пезешкиана.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС
12 января, 07:29
"БРИКС и ШОС - два важных объединения, обладающие практическими функциями в сфере экономики, политики и безопасности, значение (этих объединений - ред.) возрастает с каждым днем, и (они - ред.) не только эффективно снизят экономическое и политическое влияние (санкций - ред.) и даже действенно нейтрализуют... санкции Запада, но также будут способствовать урегулированию и корректировке международных отношений ", – сказал Багаи.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Во Франции забили тревогу после успеха саммита БРИКС в Казани
7 января, 18:18
 
В миреИранБРИКСШОСМоскваМасуд ПезешкианКазем ДжалалиРоссияВладимир Путин
 
 
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