Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана оценил сотрудничество с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/iran-1994114051.html
Посол Ирана оценил сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Посол Ирана оценил сотрудничество с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 17.01.2025
Посол Ирана оценил сотрудничество с Россией в сфере безопасности
Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном повлияет на сотрудничество двух стран в сфере безопасности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:33:00+03:00
2025-01-17T06:33:00+03:00
иран
россия
москва
казем джалали
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788382305_0:97:2925:1742_1920x0_80_0_0_9679e7054c4c888db98cde3661cf76c5.jpg
ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном повлияет на сотрудничество двух стран в сфере безопасности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Несомненно, повлияет, потому что и Иран является сильной и влиятельной страной в регионе, и Россия является большой и сильной страной. Поэтому естественно, что мы с Россией сосредотачивали и будем сосредотачивать все наши возможности для сохранения стабильности и безопасности в регионе… Внерегиональные силы, находящиеся в Западной Азии, считают себя ответственными за безопасность, однако именно они стали причиной дестабилизации, потому что они действуют на пользу себе, и не заботятся о том, что полезно для региона. Так что в данном соглашении также затрагиваются такие сферы, как борьба с однополярностью мира, защита его многополярности, сотрудничество на региональном и международном уровнях", – сказал посол. Согласно информации пресс-службы Кремля, 17 января состоятся переговоры президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
https://ria.ru/20250117/iran-1994109812.html
https://ria.ru/20250117/iran-1994108212.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788382305_400:153:2925:2047_1920x0_80_0_0_f4a69b4877da33ebc7998e8424a792bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, москва, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Посол Ирана оценил сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Посол Джалали: договор с Россией повлияет на сотрудничество в сфере безопасности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Казем Джалали. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном повлияет на сотрудничество двух стран в сфере безопасности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Несомненно, повлияет, потому что и Иран является сильной и влиятельной страной в регионе, и Россия является большой и сильной страной. Поэтому естественно, что мы с Россией сосредотачивали и будем сосредотачивать все наши возможности для сохранения стабильности и безопасности в регионе… Внерегиональные силы, находящиеся в Западной Азии, считают себя ответственными за безопасность, однако именно они стали причиной дестабилизации, потому что они действуют на пользу себе, и не заботятся о том, что полезно для региона. Так что в данном соглашении также затрагиваются такие сферы, как борьба с однополярностью мира, защита его многополярности, сотрудничество на региональном и международном уровнях", – сказал посол.
Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Посол Ирана: в договоре с Россией есть пункт о связях в сфере образования
05:21
Согласно информации пресс-службы Кремля, 17 января состоятся переговоры президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран могут побить рекорд по объему торговли, заявил посол
04:26
 
ИранРоссияМоскваКазем ДжалалиВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала