https://ria.ru/20250117/iran-1994114051.html

Посол Ирана оценил сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Посол Ирана оценил сотрудничество с Россией в сфере безопасности - РИА Новости, 17.01.2025

Посол Ирана оценил сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном повлияет на сотрудничество двух стран в сфере безопасности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:33:00+03:00

2025-01-17T06:33:00+03:00

2025-01-17T06:33:00+03:00

иран

россия

москва

казем джалали

владимир путин

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном повлияет на сотрудничество двух стран в сфере безопасности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Несомненно, повлияет, потому что и Иран является сильной и влиятельной страной в регионе, и Россия является большой и сильной страной. Поэтому естественно, что мы с Россией сосредотачивали и будем сосредотачивать все наши возможности для сохранения стабильности и безопасности в регионе… Внерегиональные силы, находящиеся в Западной Азии, считают себя ответственными за безопасность, однако именно они стали причиной дестабилизации, потому что они действуют на пользу себе, и не заботятся о том, что полезно для региона. Так что в данном соглашении также затрагиваются такие сферы, как борьба с однополярностью мира, защита его многополярности, сотрудничество на региональном и международном уровнях", – сказал посол. Согласно информации пресс-службы Кремля, 17 января состоятся переговоры президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.

https://ria.ru/20250117/iran-1994109812.html

https://ria.ru/20250117/iran-1994108212.html

иран

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иран, россия, москва, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан