https://ria.ru/20250117/iran-1994110758.html

Посол Ирана оценил объем торгового оборота с Россией за 2024 год

Посол Ирана оценил объем торгового оборота с Россией за 2024 год - РИА Новости, 17.01.2025

Посол Ирана оценил объем торгового оборота с Россией за 2024 год

Приблизительный объем торгового оборота между Ираном и Россией за 2024 год, по прогнозам иранской стороны, составит более 4 миллиардов долларов, заявил РИА... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:40:00+03:00

2025-01-17T05:40:00+03:00

2025-01-17T05:40:00+03:00

в мире

иран

россия

москва

казем джалали

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29ba6a0b356f3abe945a583029ff7897.jpg

ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Приблизительный объем торгового оборота между Ираном и Россией за 2024 год, по прогнозам иранской стороны, составит более 4 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Итоги торгового оборота по 2024 году мы пока не получили, но, по нашим прогнозам, объем торгового оборота превысит 4 миллиардов долларов, и, конечно, надо дождаться опубликования статистики Таможенной службой РФ", - сказал иранский дипломат. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.

https://ria.ru/20250117/iran-1994109812.html

https://ria.ru/20250115/posol-1993882101.html

иран

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, москва, казем джалали