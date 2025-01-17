https://ria.ru/20250117/iran-1994110758.html
Посол Ирана оценил объем торгового оборота с Россией за 2024 год
Посол Ирана оценил объем торгового оборота с Россией за 2024 год - РИА Новости, 17.01.2025
Посол Ирана оценил объем торгового оборота с Россией за 2024 год
Приблизительный объем торгового оборота между Ираном и Россией за 2024 год, по прогнозам иранской стороны, составит более 4 миллиардов долларов, заявил РИА... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T05:40:00+03:00
2025-01-17T05:40:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Приблизительный объем торгового оборота между Ираном и Россией за 2024 год, по прогнозам иранской стороны, составит более 4 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Итоги торгового оборота по 2024 году мы пока не получили, но, по нашим прогнозам, объем торгового оборота превысит 4 миллиардов долларов, и, конечно, надо дождаться опубликования статистики Таможенной службой РФ", - сказал иранский дипломат. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
https://ria.ru/20250117/iran-1994109812.html
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в мире, иран, россия, москва, казем джалали
В мире, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали
Посол Ирана оценил объем торгового оборота с Россией за 2024 год
Посол Джалали: объем торговли между Ираном и Россией составил $4 миллиарда