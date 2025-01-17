https://ria.ru/20250117/iran-1994109812.html

Посол Ирана: в договоре с Россией есть пункт о связях в сфере образования

Посол Ирана: в договоре с Россией есть пункт о связях в сфере образования - РИА Новости, 17.01.2025

Посол Ирана: в договоре с Россией есть пункт о связях в сфере образования

Договор о партнерстве ИРИ и РФ содержит пункты об укреплении связей в сфере образования и культурного обмена, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:21:00+03:00

2025-01-17T05:21:00+03:00

2025-01-17T05:21:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Договор о партнерстве ИРИ и РФ содержит пункты об укреплении связей в сфере образования и культурного обмена, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Это соглашение, поскольку оно является всеобъемлющим, кстати, включает в себя вопросы по культурному сотрудничеству... В частности, сотрудничество в сфере образования, обмена студентами и преподавателями, сотрудничество в области технологий, в особенности новых - все это предусмотрено в этом соглашении", - сказал иранский дипломат. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.

https://ria.ru/20250117/iran-1994108212.html

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иран, россия, москва, казем джалали