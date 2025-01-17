https://ria.ru/20250117/iran-1994108212.html

Россия и Иран могут побить рекорд по объему торговли, заявил посол

Россия и Иран могут побить рекорд по объему торговли, заявил посол - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран могут побить рекорд по объему торговли, заявил посол

Москва и Тегеран могут побить рекорд по объему двусторонней торговли в текущем году благодаря новому договору о партнерстве, страны проводят друг с другом... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T04:26:00+03:00

2025-01-17T04:26:00+03:00

2025-01-17T04:26:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Москва и Тегеран могут побить рекорд по объему двусторонней торговли в текущем году благодаря новому договору о партнерстве, страны проводят друг с другом серьезную работу в сфере экономики, существует потенциал для развития их экономических отношений в рамках ряда международных организаций, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "Думаю, это (достижение нового рекорда по объему торговли - ред.) произойдет по нескольким причинам. В настоящее время мы ведем друг с другом серьезную работу по ряду направлений в сфере экономики. Одна из них - мы сейчас подписываем договор о стратегическом (партнерстве - ред.), и этот договор может облегчить и ускорить часть (процессов в - ред.) наших экономических отношениях, вторая — наше сотрудничество в БРИКС, третья — наше сотрудничество в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - ред.), однако важнее всего — соглашение о свободной торговле, которое мы подписали со странами Евразийского (экономического - ред.) союза и... российская экономика является крупнейшей экономикой Евразийского союза... Сейчас есть потенциал, что с 2025 года мы будем развивать наши экономические отношения в этих нескольких указанных мной сферах", – сказал посол. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

https://ria.ru/20250116/iran-1994094930.html

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иран, москва, россия, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, шос, евразийский союз