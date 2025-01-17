https://ria.ru/20250117/iran-1994107236.html

В Иране оценили соглашение с Россией о сотрудничестве

В Иране оценили соглашение с Россией о сотрудничестве - РИА Новости, 17.01.2025

В Иране оценили соглашение с Россией о сотрудничестве

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном поспособствует созданию новой силы в регионе и значительно изменит баланс сил в мире, РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:52:00+03:00

2025-01-17T03:52:00+03:00

2025-01-17T03:52:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном поспособствует созданию новой силы в регионе и значительно изменит баланс сил в мире, заявил РИА Новости эксперт по вопросам Западной Азии Сейед Реза Садр аль-Хосейни. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "География двух стран хорошо показывает, что их сближение и заключение такого соглашения может оказать значительное влияние на враждебные им страны. Это партнерство может поспособствовать созданию новой региональной силы и значительно изменить баланс сил не только на региональном, но и на международном уровне", – утверждает эксперт. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

https://ria.ru/20250115/iran-1993861833.html

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в мире, иран, россия, москва, казем джалали