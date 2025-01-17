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В Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск по каналам Интерпола - РИА Новости, 17.01.2025
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03:32 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/interpol-1994106455.html
В Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск по каналам Интерпола
В Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск по каналам Интерпола - РИА Новости, 17.01.2025
В Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск по каналам Интерпола
Полицейские в Приморье задержали гражданина одной из стран Средней Азии, объявленного в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в мошенничестве у РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:32:00+03:00
2025-01-17T03:32:00+03:00
происшествия
средняя азия
артёмовский городской округ
интерпол
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали гражданина одной из стран Средней Азии, объявленного в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в мошенничестве у него на родине почти на 20 миллионов рублей, сообщает краевое УМВД РФ. Согласно информации ведомства, сотрудники регионального УМВД установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола. "По имеющейся информации, на родине он совершил мошеннические действия в особо крупном размере в отношении своего земляка, причинив последнему ущерб в размере 2,15 миллиона сомони (более 19,5 миллиона рублей). Желая избежать ответственности за содеянное, мужчина покинул страну, преодолев свыше 6 тысяч километров", - говорится в сообщении. Сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Артему нашли и задержали 37-летнего иностранца. Фигуранта водворен в следственный изолятор. Решается вопрос о его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20250115/smolensk-1993845067.html
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средняя азия
артёмовский городской округ
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происшествия, средняя азия, артёмовский городской округ, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Средняя Азия, Артёмовский городской округ, Интерпол, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск по каналам Интерпола

Полицейские в Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск Интерполом

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПатрульный автомобиль в Приморье
Патрульный автомобиль в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Патрульный автомобиль в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали гражданина одной из стран Средней Азии, объявленного в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в мошенничестве у него на родине почти на 20 миллионов рублей, сообщает краевое УМВД РФ.
Согласно информации ведомства, сотрудники регионального УМВД установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола.
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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15 января, 14:41
"По имеющейся информации, на родине он совершил мошеннические действия в особо крупном размере в отношении своего земляка, причинив последнему ущерб в размере 2,15 миллиона сомони (более 19,5 миллиона рублей). Желая избежать ответственности за содеянное, мужчина покинул страну, преодолев свыше 6 тысяч километров", - говорится в сообщении.
Сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Артему нашли и задержали 37-летнего иностранца.
Фигуранта водворен в следственный изолятор. Решается вопрос о его экстрадиции на родину.
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ПроисшествияСредняя АзияАртёмовский городской округИнтерполМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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