https://ria.ru/20250117/interpol-1994106455.html

В Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск по каналам Интерпола

В Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск по каналам Интерпола - РИА Новости, 17.01.2025

В Приморье задержали мигранта, объявленного в розыск по каналам Интерпола

Полицейские в Приморье задержали гражданина одной из стран Средней Азии, объявленного в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в мошенничестве у РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:32:00+03:00

2025-01-17T03:32:00+03:00

2025-01-17T03:32:00+03:00

происшествия

средняя азия

артёмовский городской округ

интерпол

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали гражданина одной из стран Средней Азии, объявленного в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в мошенничестве у него на родине почти на 20 миллионов рублей, сообщает краевое УМВД РФ. Согласно информации ведомства, сотрудники регионального УМВД установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола. "По имеющейся информации, на родине он совершил мошеннические действия в особо крупном размере в отношении своего земляка, причинив последнему ущерб в размере 2,15 миллиона сомони (более 19,5 миллиона рублей). Желая избежать ответственности за содеянное, мужчина покинул страну, преодолев свыше 6 тысяч километров", - говорится в сообщении. Сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Артему нашли и задержали 37-летнего иностранца. Фигуранта водворен в следственный изолятор. Решается вопрос о его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250115/smolensk-1993845067.html

https://ria.ru/20250116/manyak-1994012411.html

средняя азия

артёмовский городской округ

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происшествия, средняя азия, артёмовский городской округ, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии)