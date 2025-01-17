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В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:35 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/infrastruktura-1994140805.html
В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 17.01.2025
В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Припортовая инфраструктура повреждена в Измаильском районе Одесской области на Украине после взрывов, сообщили в пятницу в украинских силах обороны юга. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:35:00+03:00
2025-01-17T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
россия
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Измаильском районе Одесской области на Украине после взрывов, сообщили в пятницу в украинских силах обороны юга. "Измаильский район в Одесской области... Припортовая инфраструктура… Есть повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСУ. Там добавили, что обстановка на юге Украины остается "стабильно напряженной". Этой ночью координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наёмникам из Румынии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html
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одесская область, украина, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Россия, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура после взрывов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Измаильском районе Одесской области на Украине после взрывов, сообщили в пятницу в украинских силах обороны юга.
"Измаильский район в Одесской области... Припортовая инфраструктура… Есть повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСУ.
Там добавили, что обстановка на юге Украины остается "стабильно напряженной".
Этой ночью координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наёмникам из Румынии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьУкраинаРоссияСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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