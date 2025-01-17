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СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/infobrics-1994155856.html
СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине
СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.01.2025
СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине
Только Россия может выдвигать условия по обеспечению гарантий безопасности в переговорах по завершению конфликта на Украине, пишет издание InfoBRICS. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:54:00+03:00
2025-01-17T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Только Россия может выдвигать условия по обеспечению гарантий безопасности в переговорах по завершению конфликта на Украине, пишет издание InfoBRICS."Киев не в состоянии требовать “гарантий”, поскольку Россия является стороной, подвергшейся агрессии в этом конфликте, а специальная военная операция началась в 2022 году именно как ответ как на расширение НАТО, так и на массовые убийства русских, которые Киев проводит с 2014 года. Право требовать гарантий безопасности принадлежит россиянам, а не украинцам или западникам", — говорится в материале.Кроме того, отмечается, что США и избранный президент Дональд Трамп также не могут требовать остановки боевых действий, ведь конфликт завершится только по желанию победившей стороны."Фактически, война закончится только тогда, когда Москва оценит, что ее стратегические цели достигнуты", — заключает автор.В январе Трамп выражал надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров в течение суток. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.Президент России Владимир Путин в июне прошлого года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против страны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20250117/tramp-1994137258.html
https://ria.ru/20250117/dizen-1994125136.html
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в мире, россия, украина, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва
СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине

InfoBrics: только Россия может требовать гарантий безопасности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Только Россия может выдвигать условия по обеспечению гарантий безопасности в переговорах по завершению конфликта на Украине, пишет издание InfoBRICS.
"Киев не в состоянии требовать “гарантий”, поскольку Россия является стороной, подвергшейся агрессии в этом конфликте, а специальная военная операция началась в 2022 году именно как ответ как на расширение НАТО, так и на массовые убийства русских, которые Киев проводит с 2014 года. Право требовать гарантий безопасности принадлежит россиянам, а не украинцам или западникам", — говорится в материале.
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Кроме того, отмечается, что США и избранный президент Дональд Трамп также не могут требовать остановки боевых действий, ведь конфликт завершится только по желанию победившей стороны.
"Фактически, война закончится только тогда, когда Москва оценит, что ее стратегические цели достигнуты", — заключает автор.
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В январе Трамп выражал надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров в течение суток. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.
Президент России Владимир Путин в июне прошлого года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против страны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
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